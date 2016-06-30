"Olympos ranta kurban gitmesin" kampanyası

Antalya’daki tatil beldesi Olympos’ta meydana gelen orman yangınında zarar gören alanların tekrar yeşillendirilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Orman yangınları nasıl çıkıyor?

Kampanya çerçevesinde 2 gün içerisinde 3 bin 404 imza toplandı.

İmza kampanyası mesajında şu ifadelere yer verildi:

“İnsanın ölmemesi tabi ki iyi bir haber ama yok olan binlerce ağaç ve yanarak can veren kuşlar, kirpiler, kaplumbağalar ve nice canlar var.

"Gelin, bu alanı hep birlikte yeniden canlandıralım. Burası insanlar için yeni bir tatil köyü ya da otel olmasın.

"Hayvanların yaşam alanlarını tekrar gerçek sahiplerine geri verelim.

Olympos ranta kurban gitmesin.”

Mesajın muhatabı ise T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak belirtildi.

Olympos ormanları tekrar yeşillensin imza kampanyası için tıklayın

Ne olmuştu?

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı tatil beldesi Adrasan’da başlayan ve hemen yanındaki başka bir tatil bölgesi Olympos’a kadar uzanıp 20 saatte kontrol altına alınabilmişti.

Orman yangınında resmi rakamlara göre 300 hektar ormanlık alanın tahrip olduğu kaydedilse de, doğa savunucularının bölgede yaptığı gözlem ve incelemelere göre, tahribatın 10 kat daha fazla olduğu ifade ediliyor.