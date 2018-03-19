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Spor

Olympique Lyon, UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Lyon'un kaderi 31 Mayıs'ta belli olacak İSTANBUL,(DHA) UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında CSKA Moskova'ya kendi sahasında 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Olympique Lyon'a bir kötü haber de UEFA'dan geldi

19 Mart 2018 20:49

Lyon\'un kaderi 31 Mayıs\'ta belli olacak

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında CSKA Moskova\'ya kendi sahasında 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Olympique Lyon\'a bir kötü haber de UEFA\'dan geldi.
Fransız ekibi, CSKA Moskova ile oynanan rövanş maçında; ırkçı davranışlarda bulunma, merdiven boşluklarının boş tutulmaması, taraftar olayları ve sahaya yabancı madde ile meşale atılması gerekçeleriyle UEFA Disiplin Kurulu\'na sevk edildi.
UEFA\'nın; Beşiktaş ile 13 Nisan 2017\'de Park Olympique Lyonnais\'de oynadıkları müsabakada taraftarlarının neden olduğu olaylardan ötürü UEFA tarafından 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası bulunan Lyon Kulübü\'ne ne ceza vereceği büyük merak konusu.
UEFA Disiplin Kurulu kararını 31 Mayıs\'ta açıklayacak.
Öte yandan bir diğer Fransız ekibi Marsilya, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda oynadıkları maçta taraftarlarının sahaya meşale atması ve taraftar olayları sebebiyle UEFA Disiplin Kurulu\'na sevk edildi. Marsilya\'nın kaderi de 31 Mayıs\'ta belli olacak.

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