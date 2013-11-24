Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Dershanelerin durumu son derece vahim. Diyorsunuz ki 'ben bir milyon vatandaşı kıyıda köşede bırakacağım.' Bu meydan da diyor ki 'Buna izin vermeyiz.'" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Üsküdar İlçe Binasına gelerek vatandaşlarla buluştu. Sarıgül ardından seçim otobüsü ile Üsküdar’da dolaştı.

'300 bin öğretmen aç'

Seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Sarıgül, bugünün 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğunu hatırlatarak, kendisinin de eğitim fakültesi mezunu olduğunu söyledi. Sarıgül tüm öğretmenlerin gününü kutladı. 300 bin öğretmenin atanamadığını belirten Sarıgül, “Allah kimseyi işsiz bırakmasın. Şu anda 300 bin öğretmen arkadaşımız atanamadı. 300 bin öğretmenimiz aç" dedi. Hükümetin eğitim politikasını protesto etmek için Ankara ’da KESK ve EĞİTİM-SEN öncülüğünde yürüyüş yapan 3 bin kişilik gruba polisin müdahale etmesini eleştiren Sarıgül, “14 yıldan beri ülkeyi yöneten iktidarlar, lütfen atanamayan öğretmenlere polisimizi göndermeyin, gaz göndermeyin, onlara TOMA’ları göndermeyin" diye konuştu.

'Ölüyü diriyi bıraktınız, gözünüzü dershanelere diktiniz'

Dershanelerin kapatılması tartışmasına da değinen Mustafa Sarıgül, “300 bin öğretmen arkadaşımıza iş veremezken ölüyü bıraktınız, diriyi bıraktınız gözü dershanelere diktiniz , 'sizi gidi siziler'. Baktığınız zaman dershanelerin durumu son derece vahim. 3 bin 600 tane dershane var, 100 bin öğretmen arkadaşımız oradan ekmek yiyor, 25 bin de çalışanımız var. Siz diyorsunuz ki 'ben bir milyon vatandaşı kıyıda köşede bırakacağım'. Bu meydan diyor ki 'buna izin vermeyiz' dedi.

'Hukuk, İstanbul trafiğine takılmış'

AKP’nin 20 yıldan beri İstanbul’u yönettiğini anımsatan Sarıgül, “Hukuk devleti hukuk, devleti dediler ama bir türlü hukuk gelmedi. Niye gelmedi diye araştırdım ve sonunda öğrendim, İstanbul trafiğine takılmış" şeklinde konuştu.

İstanbul için daha iyisi ve daha güzelinin yapılacağını belirten Mustafa Sarıgül, “Diğerleri 20 yıldır söyleyeceklerini söylediler. Allah kendilerinden razı olsun. 20 yıldır İstanbul’u yönetiyorlar. Yaptıklarına çok teşekkür ederiz ama inşallah biz daha iyisini yapacağız" dedi. Meydandaki her vatandaşın AKP’ye oy veren 4 kişiyi ikna etmesini isteyen Sarıgül, “Onlara deyin ki 'Sarıgül haktan, hukuktan, adalet duygusundan yana' " şeklinrde konuştu.