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Dünya

Ölüye Nobel Tıp ödülü

Nobel Tıp Ödülü’ne layık görülen isimlerden Ralph Steinman’ın, geçtiğimiz cuma pankreas kanserinden öldüğü ortaya çıktı.

04 Ekim 2011 03:00



T24- Nobel sezonu, tıp ödülünün sahibinin açıklanmasıyla başladı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nden yapılan açıklamaya göre, bağışıklık sistemi ve dendritik hücreler üzerinde yaptıkları araştırmalarla çığır açan Amerikalı Bruce Beutler, Lüksemburglu Jules Hoffmann ve Kanadalı Ralp Steinman, Nobel ödülünü almaya hak kazandı.



Bu buluş sayesinde, bağışıklık sisteminin ilk savunma çizgisi kademesi harekete geçebiliyor. Başta kanser olmak üzere birçok ölümcül hastalığın tedavisi amacıyla üretilen bazı aşı ve haplar, bu buluşa dayanıyor. Kanadalı Ralph Steinman ise, 1973 yılındaki “dendritik hücre” buluşu sayesinde bu büyük ödüle layık görüldü. Dendritik hücreler, zararlı mikroorganizmaların vücuttan arındırılmasından sonra, bağışıklık savunma sisteminin ikinci aşaması olan “uyumlayıcı bağışıklık tepkisi”ni dengeleme özelliğine sahip.


Kendi yöntemiyle ömrünü uzatmıştı


Nobel Tıp Ödülü’ne layık görülen isimlerden Ralph Steinman’ın, geçtiğimiz Cuma günü pankreas kanserine yenik düşerek öldüğü ortaya çıktı. Steinman’ın hastalığı sırasında, mucidinin kendisi olduğu dendritik hücrelerle yapılan bağışıklık tedavisine tâbi tutulduğu, bu sayede de ömrünün biraz daha uzadığı anlaşıldı. Nobel Komitesi üyelerinden Goran Hansson, Komite’nin Steinman’ın öldüğünden haberdar olmadığını ve yönetmeliğe tekrar bakacaklarını söyledi. Nobel Ödülleri, genellikle yaşamını yitirmiş kişilere verilmiyor.


 

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