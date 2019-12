Ölüsünün geliri dirisini katladı

T24

Hayranları yarın ziyaret edecek

25 Haziran 2009’da öldüğünde borç batağında olan ve bu borcunu ödemek için 50 konserlik ağır bir turne teklifine boyun eğmek zorunda kalan ünlü pop yıldızı Michael Jackson, ölümünden sonra bir yıl içinde tam 1 milyar dolar (1.57 milyar TL) kazandı. Bu gelirle tıpkı Elvis Presley ve John Lennon gibi, ölüsü dirisinden daha çok kazanan yıldızlar listesine eklenen Jackson’ın geliri, Amerikan müzik dergisi Billboard’a göre Afrika ülkesi Cibuti’nin gayrisafi milli hasılasını geride bıraktı.Jackson’ın albümleri, son bir yılda 9 milyonu ABD’de olmak üzere tam 24 milyon adet sattı. Şarkıları internetten yaklaşık 40 milyon kez ücretli olarak indirildi. Hatta parçalarından oluşan telefon zili sesleri bile, sadece bir yıl içinde ünlü yıldızın mirasçılarına 5.2 milyon dolar kazandırdı. Jackson’ın parçalarının yayın hakları eklenince, kralın akrabaları sadece albümlere bağlı işlemlerden 465 milyon dolar gelir elde etti.Buna Jackson’ın kendi müzik şirketi Mijac ile Sony/ATV ortaklığı, Jackson konulu şovlar ve video oyunlarından elde edilen gelirlerle, yakında satılması beklenen Neverland Çiftliği eklenince Jackson’ın ölüsünün bir yılda 1 milyar dolar kazandırdığı ortaya çıktı.Jackson hayranlarına bir müjde de sanatçının kardeşleriyle kurduğu The Jackson Five adlı grubun vaktiyle kaydettiği ve daha önce gün yüzüne çıkmamış 273 kaydın bulunmasıyla geldi. Kayıtları, bir zamanlar Jackson’ların oturduğu evi satın alan Torontolu girişimci Howard Mann buldu.Hayranları yarın, Jackson’ın ölümünün birinci yılında mezarına çiçekler bırakacak, akşam da Beverly Hilton Hotel’deki ‘Michael Jackson’a Saygı’ konserine geçecekler. Konsere Jackson’ın ailesinin de katılması bekleniyor. Bilet paraları 150’yle 500 dolar arasında değişiyor. Jackson’ın doğduğu yer Indiana’da da anma etkinlikleri düzenlenecek.ABD, Detroit’teki Motown Tarih Müzesi’nde de The Jackson Five’ın fotoğraf, ödül ve giysileri sergileniyor. Fransız fotoğrafçı Arno Bani’nin 1999’da çektiği 12 Michael Jackson portresi de aralıkta Paris’te açık artırmaya çıkarılacak.