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"Ölünüzü dirinizi istemiyoruz" diye ayaklandılar, cenaze kent dışına nakledildi

Cenazenin defin yerin açıklanmadı

28 Kasım 2016 00:04

Tunceli'de çatışmada ölen PKK'lı Recep Karakaş'ın cenazesinin, ailesinin yaşadığı yer olan İzmir'de toprağa verilmesi üzerine bir grup ayaklandı. 'Ölünüzü dirinizi istemiyoruz' pankartı açarak gösteriler başlatan kişiler nedeniyle cenaze il dışına götürüldü, defin yeri ise açıklanmadı.

Tunceli merkez Bali Deresi Mevkii’ne 7 Kasım 2016 günü düzenlenen hava operasyonda öldürülen 14 PKK’lıdan ‘Roj Gabar’ kod isimli 22 yaşındaki Recep Karakaş’ın cenazesi, aslen Erzurumlu olan ailesinin oturduğu İzmir’e gönderildi. Ailesi Buca ilçesinde oturan Karakaş’ın cenazesi, Buca’da mezar yeri olmadığı gerekçesiyle Torbalı ilçesine gönderildi. Karakaş, geçen çarşamba günü polis ve jandarma önlemleri altında Torbalı’nın Ayrancılar mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi. Defin sırasında olay çıkmazken, olayın duyulmasının ardından protestolar başladı. Toplanan kalabalık grupların ‘Ölünüzü dirinizi istemiyoruz’ pankartı açarak başlattığı gösteriler, güvenlik güçlerinin çabalarına karşın 3 gündür durmadı. Kaymakam Aydın Memük, protestocuları sakinleştirmek için soruna çözüm bulunacağını söyledi.

Şehir dışında taşındı

Kaymakam Memük ve Torbalı Belediye Başkanı AKP'li Adnan Yaşar Görmez’in girişimleri sonrasında Recep Karakaş’ın cenazesinin Ayrancılar Mezarlığı’ndan alınarak il dışında toprağa verilmesi kararlaştırıldı. Bugün Ayrancılar Mezarlığı’na gelen ekipler çarşamba günü toprağa verilen Karakaş’ın cenazesini çıkarıp, İzmir dışında bir yere götürerek defnetti. Cenazenin toprağa verildiği yer güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

 

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