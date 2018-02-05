Ölümünden önce Nâzım Hikmet'in şiirini paylaşmış

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, yalnız yaşayan Sercan Ç. (26), dün akşam evinde iddiaya göre, henüz içeriği belirlenemeyen bir madde içerek intihar etti. Oturduğu dairede \'Siyanür içtim, bana dokunmayın\' yazılı not bulunan Sercan Ç.\'nin, ölümünden önce Nâzım Hikmet\'in \'Yaşamaya Dair\' adlı şiirini sosyal medyadan paylaştığı görüldü. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan açıklamada, ilk otopside siyanür bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 821. Sokak\'taki 5 katlı apartmanın, 1\'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Sercan Ç.\'den haber alamayan yakınları, dün akşam kontrol için geldi. Yedek anahtarla kapıyı açarak daireye giren yakınları, Sercan Ç.\'yi oturma odasında yerde hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale ettikleri Sercan Ç.\'nin bilincinin kapalı olduğunu tespit etti. İlk müdahaleden sonra Sercan Ç. ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Sercan Ç., buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

\'SİYANÜR İÇTİM, BANA DOKUNMAYIN\'

Evde inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, Sercan Ç.\'nin yazdığı değerlendirilen \'Siyanür içtim, bana dokunmayın\' yazılı not buldu. Bunun üzerine dairenin bulunduğu apartman ile yandaki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Polis, sokağı da yaya ve araç trafiğine kapattı. Dairede incelemede yapılması için olay yerine uzman ekipler sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR\'DAN ÖZEL EKİP GELDİ

Sercan Ç.\'nin dairesinde inceleme yapmak için Afyonkarahisar\'dan AFAD ekibi geldi. Özel maske takarak daireye giren ekipler, cesedin bulunduğu odada çeşitli haplar, hidrojen sülfür ve hidrojen siyanür kimyasallarının kalıntısına rastladı. Kalıntılardan örnek alan AFAD ekipleri, dairedeki karantinanın devam etmesine karar verdi. Kimyasal gazın, dairenin havalandırılmasının ardından etkisini yitireceğini belirten ekipler, gencin cesedinin Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulacak arındırma merkezinde arındırıldıktan sonra Sercan Ç.\'nin ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebileceğini belirtti.

NÂZIM HİKMET\'İN ŞİİRİNİ PAYLAŞMIŞ

Sercan Ç.\'nin cenazesi, bugün yakınları tarafından morgdan alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Adana\'ya gönderildi. 19 Şubat\'ta doğum günü olduğu belirtilen Sercan Ç\'nin, pazar gecesi saat 02.57\'de sosyal medya hesabından Nâzım Hikmet\'in \'Yaşamaya Dair\' şiirini paylaştığı görüldü.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan açıklamada, ilk otopside siyanür bulgusuna rastlanmadığı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sercan Ç.\'den alınan doku parçasının Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi Başkanlığı\'na gönderildiği belirtildi.



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