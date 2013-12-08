John Lennon'un ardından: 33 yıl önce bugün öldürüldü, yaşasaydı 73 olacaktı

Bugün, efsanevi grup The Beatles’ın kurucularından İngiliz sanatçı John Lennon ‘ın ölüm yıl dönümü.

8 aralık 1980 yılında New York’ta kaldığı otelin önünde öldürülen efsane sanatçı yaşasaydı, 73 yaşında olacaktı. Dünyanın gelmiş geçmiş en popüler müzik gruplarından biri olarak bilinen Beatles’ın üyesi John Lennon, 8 Aralık 1980 ‘de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 25 yaşındaki Mark David Chapman tarafından New York’ta kaldığı otelin önünde silahla öldürülmüştü.

Efsanevi sanatçı eşi Yoko Ono ile birlikte müzik stüdyosundan çıkarak kaldığı otele girerken, akli dengesi yerinde olmadığı ve Beatles hayranı olduğu iddia edilen Mark David Chapman tarafından 4 kez ateş edilerek öldürülmüştü.

John Lennon vurulduğu anda yanına yaklaşan polis memuru tarafından, aldığı yaranın bilincini etkileyip etkilemediğini kontrol etmek için adı sorulduğunda “Ben John Lennon, Beatles’ın John Lennon’ı” yanıtını vermişti.

Murat Bjeduğ'un T24'te yayınlanan Beatles yazı dizisini okumak için tıklayın