Ölümü istediği gibi oldu





T24- Evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden tarihçi, yazar Dr. Necip Hablemitoğlu, ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı.









Milliyet'in haberine göre, eşinin mezarında yapılan törende kendilerini yanlız bırakmayanlara teşekkür eden Şengül Hablemitoğlu, daha sonra Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen “Atatürkçülük ve Hablemitoğlu” paneline katılarak bir konuşma yaptı.





Eşini anlatırken “Onun kocaman elleri ve kocaman bir gövdesi vardı. Her şeyden önce ülkesini çok seven kocaman bir kalbi vardı” diyen Hablemitoğlu, “Bu ülkeyi çok sevdi o. Bir sürgün ve soykırımlar ülkesinin evladı idi ve ülkesini çok severdi” dedi.





“Necip’i kaybedeli 9 yıl oldu. O zaman bir çocuk dünyaya getirme şansım olsaydı bugün 9 yaşında olacaktı. Bu da geçen sürenin küçümsenemeyecek bir süre olduğunu gösteriyor” diyen Hablemitoğlu, “9 yılda Türkiye’de çok şey değişti. O zamanlar Necip‘in yazdığı makaleler, söylediği sözlerle ilgili hayalperest ve maceracı olarak niteleyenler bugün yaşanan gelişmeler karşısında yanıldıklarını anlamış olmalılar” diye konuştu.





Doğrularından hiç şaşmadı’





Hablemitoğlu, “Necip istediği gibi öldü. O doğrularından şaşmadı sonunun da böyle olacağını biliyordu. Biz de ailesi olarak bu sona kendimizi hazırlamıştık. Ancak bunun yükü çok ağır. Ben eşimi hasta yatağında ya da bir trafik kazasında kaybetmeyi isterdim” dedi.





Eşinin katilinin bir gün muhakkak yakalanacağını söyleyen Hablemitoğlu, “Bir gün karşıma bir şapşalın katil diye çıkarılacağı günü bekliyorum. Aradan geçen 9 yılda buna olan inancımı hiç yitirmedim. Necip inançlı bir insandı ve ilahi adalete inanırdı. Bende ilahi adaletin yanında yargının da gerçekleşeceği günü bekliyorum” ifadelerini kullandı.

