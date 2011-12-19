T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ölümü istediği gibi oldu

Tarihçi, yazar Dr. Necip Hablemitoğlu, ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı.

19 Aralık 2011 02:00



T24- Evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden tarihçi, yazar Dr. Necip Hablemitoğlu, ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı.



Milliyet'in haberine göre, eşinin mezarında yapılan törende kendilerini yanlız bırakmayanlara teşekkür eden Şengül Hablemitoğlu, daha sonra Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen “Atatürkçülük ve Hablemitoğlu” paneline katılarak bir konuşma yaptı.


Eşini anlatırken “Onun kocaman elleri ve kocaman bir gövdesi vardı. Her şeyden önce ülkesini çok seven kocaman bir kalbi vardı” diyen Hablemitoğlu, “Bu ülkeyi çok sevdi o. Bir sürgün ve soykırımlar ülkesinin evladı idi ve ülkesini çok severdi” dedi.


“Necip’i kaybedeli 9 yıl oldu. O zaman bir çocuk dünyaya getirme şansım olsaydı bugün 9 yaşında olacaktı. Bu da geçen sürenin küçümsenemeyecek bir süre olduğunu gösteriyor” diyen Hablemitoğlu, “9 yılda Türkiye’de çok şey değişti. O zamanlar Necip‘in yazdığı makaleler, söylediği sözlerle ilgili hayalperest ve maceracı olarak niteleyenler bugün yaşanan gelişmeler karşısında yanıldıklarını anlamış olmalılar” diye konuştu.


Doğrularından hiç şaşmadı’


Hablemitoğlu, “Necip istediği gibi öldü. O doğrularından şaşmadı sonunun da böyle olacağını biliyordu. Biz de ailesi olarak bu sona kendimizi hazırlamıştık. Ancak bunun yükü çok ağır. Ben eşimi hasta yatağında ya da bir trafik kazasında kaybetmeyi isterdim” dedi.


Eşinin katilinin bir gün muhakkak yakalanacağını söyleyen Hablemitoğlu, “Bir gün karşıma bir şapşalın katil diye çıkarılacağı günü bekliyorum. Aradan geçen 9 yılda buna olan inancımı hiç yitirmedim. Necip inançlı bir insandı ve ilahi adalete inanırdı. Bende ilahi adaletin yanında yargının da gerçekleşeceği günü bekliyorum” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24