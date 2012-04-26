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Yaşam

Ölümü düşünmek yaşam enerjisi veriyor

ABD’nin Missouri Üniversitesi’nden Kenneth Vail, Ölüm düşüncesinin insanları daha sağlıklı yaşamaya motive ettiğini ve empati özelliklerini geliştirdiğini ifade etti

26 Nisan 2012 17:39

Ölümü düşünmek çoğu zaman insanlarda olumsuz duygulara neden olurken yapılan yeni araştırmalar ölüm düşüncesinin insanlara yaşam enerjisi verdiğini ortaya çıkardı.

Ölüm düşüncesi çoğu zaman insanlarda depresyona neden olurken psikologlar son dönemde yaptıkları çalışmalarda ölümlü olduğunu düşünen insanın hayata daha çok bağlandığını ortaya çıkardı.

ntvmsnbc'nin haberine göre, ABD’nin Missouri Üniversitesi’nden Kenneth Vail konuyla ilgili yaptığı açıklamada zihnin bilinçli olarak ölümle ilgili düşünceleri yok saydığını savunan “Terror Management Theory” (Terör Yönetme Teorisi) adlı araştırmanın psikologlar tarafından desteklendiğini söyledi. Uzmanların bu teoriyi destekleme amacı ise ölüm düşüncesinin insanları depresyona sürüklediğine inanmaları.

 

Ölüm düşüncesi motive ediyor

 

Vail son yıllarda yapılan çalışmalarda bu teoriye zıt olan bir başka teorinin ortaya çıktığını belirtti. Ölüm düşüncesinin insanlarda olumlu davranış biçimleri yarattığını savunan teoriye göre bir gün ölümü tadacağını düşünen insanların motivasyonları çok yüksek oluyor ve hayata daha çok tutunuyorlar.

Teorilerini örneklerle açıklayan Vail şöyle konuştu: “Mezarlıkta yürüyen insanları gözlemledik ve onların aralarında konuştukları şeylere kulak misafiri olduk. Bir çok insan yürüyüş sırasında insanlara yardım etmenin önemli bir şey olduğundan bahsetti.”

 

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