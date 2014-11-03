Ölümü bekleyen basketbolcunun son isteği parkeye çıkmak oldu

ABD'de basketbol oyuncusu olan Lauren Hill'in yaşamı, beyninde bir tümör tespit edilmesiyle bir anda değişti. Ameliyatı imkânsız olduğu için ölümü beklemek zorunda olan 19 yaşındaki Hill, takım yöneticileriyle görüşerek, "Ölmeden önce son bir kez maça çıkmak istiyorum" dedi. Bu isteği kırılmayan Hill, 2 Kasım’da oynanan maçla birlikte yeniden parkeye çıktı.

spordasondakika.com'un haberine göre, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Hill, “Hayatım boyunca bu kadar iyi hissetmemiştim. Bunun son oyunum olduğuna inanmıyorum. Ben kanser için bir çare bulunacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Lauren Hill’in özellikle maç içinde attığı turnikelerle sahada seyircileri coştururken, sosyal medyadan da adına açılan hashtagle büyük destek topladı. Amerikan basını da “Lauren Hill için unutulmaz bir Pazar oldu” manşetleriyle bu maçı manşetlerine taşıdı.