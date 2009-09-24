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Dünya

Ölümsüzlüğe 20 yıl kaldı!

Kurzweil, insanoğlunun ölümsüzlüğe ulaşması için sadece 20 sene kaldığını öne sürdü.

24 Eylül 2009 03:00

Geleceğin teknolojileri konusunda uzman olan ABD’li bilim insanı Ray Kurzweil, insanoğlunun ölümsüzlüğe ulaşması için sadece 20 sene kaldığını öne sürdü

“Hızlanan Dönüşler Kanunu” adını verdiği teorisini açıklayan Ray Kurzweil(61), “Ben ve benim gibi pek çok bilim insanı, vücutlarımızın taş devrinden kalma yazılımını yeniden programlayabileceğimize ve yaşlanmayı önce durdurup ardından da tersine çevirebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu. Genlerin çözümlenmesi ve bilgisayar teknolojilerinin anlaşılması konusunda hızlı bir gelişme gösterildiğinin altını çizen bilim adamı, nanoteknolojinin sonsuza dek yaşamın anahtarı olduğunu iddia etti. Kurzweil’e göre nanoteknoloji, 20 yıl içinde hayati organların yerini tutabilecek kadar ilerlemiş olacak.

‘Robotlara dönüşeceğiz’

İnsanların yavaş yavaş ‘cyborg’laşacağını (hem yapay hem doğal sistemlere sahip olan, sibernetik organizma) iddia eden Ray Kurzweil, nanobotların kan hücrelerinin yerini alacağını ve binlerce kat daha etkili çalışacağını belirterek “25 sene içinde olimpiyatlarda 15 dakika boyunca nefes almadan koşabileceğiz ya da oksijen olmadan dört saat boyunca dalış yapabileceğiz. Zihinsel kapasitemiz, birkaç dakikada kitap yazabilecek kadar artacak. Sanal seks yaygınlaşacak. Zamanla hepimiz yapay organları ve uzuvları olan robotlara dönüşeceğiz” diye konuştu.

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