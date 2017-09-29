Olumsuz koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri ile Bursa Deniz Otobüsleri, bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniza Otobüslerinin (İDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

BUDO''dan iptaller

BUDO'nun internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) hattında saat 10.30'da, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) hattında ise saat 10.45'te başlaması planlanan seferler de aynı gerekçeyle yapılamayacak.