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Yaşam

Olumsuz koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal

İDO ve BUDO seferlerinin iptali internet sitelerinde duyuruldu

29 Eylül 2017 10:30

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri ile Bursa Deniz Otobüsleri, bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniza Otobüslerinin (İDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

BUDO''dan iptaller

BUDO'nun internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) hattında saat 10.30'da, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) hattında ise saat 10.45'te başlaması planlanan seferler de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

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