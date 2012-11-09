Olumsuz hava koşulları, balık fiyatlarını arttırdı

Batı Karadeniz Bölgesi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçıların denize açılamaması, balık fiyatlarının artmasına neden oldu.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli balıkçı barınağına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaklaşık bir haftadır hava şartlarının olumsuz geçmesi sebebiyle balıkçılar limana demir attı.

Hava şartlarının düzelmesini bekleyen balıkçılar, denize açılıp balık getiremediklerini ve bu yüzden balık fiyatlarında ani bir yükseliş yaşandığını kaydetti.

AA muhabirine açıklama yapan balıkçı Necdet Kar, balık fiyatlarının aniden yükseldiğini belirterek, “Akçakoca'da havaların yağmurlu geçmesi nedeniyle balıkçılar olarak Karadeniz'e açılamadık. Bu nedenle balık fiyatları cinsine göre 2 lira ila 5 lira arasında arttı” dedi.

Akçakoca balıkçı tezgahlarda hamsinin kilosu iriliğine göre 3-5 lira, palamutun tanesi büyüklüğüne göre 2 ila 7 lira, istavritin kilosu 5 -7 lira, lüferin kilosunun da büyüklüğüne göre 10 ila 20 lira arasında değişiyor.