-ÖLÜMSÜZ BESTELERİN YAZILDIĞI GİTAR SATILDI NEW YORK (A.A) - 10.03.2011 - Ünlü rock, blues gitaristi, şarkıcı ve besteci Eric Clapton'ın, gitarlarından 70 tanesini sattığı bildirildi. Sanatçının, ünlü Gibson marka 1948 model gitarının 83 bin dolara satıldığı belirtildi. "Motherless Child" adlı parçayı yazdığı 12 telli Martin marka akustik gitar ise 51 bin dolara alıcı buldu. Satışlardan elde edilen gelirin, Güney Karayipler'deki Barbados Adası'nda bulunan alkol ve uyuşturucu bağımlıları tedavi merkezi Crossroads'a bağışlanacağı kaydedildi. Bu merkez için ilk defa gitarlarını satmayan Clapton, 1999 yılında, gitar satışından 5 milyondan fazla gelir ve 2004 yılında da 7,4 milyon dolar gelir elde etmişti. Bir zamanlar alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan Eric Clapton, Crossroad'da tedavi görmüştü.