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Ölümlü kazada 15 yılla yargılanan Mehmet Cengiz'in oğluna beraat

Savcılık, Ahmet Cengiz’i cipiyle motokuryeyi fazla yakından ve hızlı gitmekle suçladı ancak beraat kararı verdi

13 Ekim 2016 11:41

İstanbul Üsküdar'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in oğlu Ahmet Cengiz, beraat etti.

Hazırlanan iddianamede, 1 Temmuz 2015’te Üsküdar Kısıklı’da meydana gelen kazada motokurye Ayhan Mutlu’nun dikkatsizlik sonucu yolcu indirip bindiren minibüse çarptığı belirtildi.

Cengiz’in de onu çok yakından takip ettiği ve hızını da ayarlamadığı için devrilen motosikletten düşen Musa Akan ve Ayhan Mutlu’ya çarptığının belirtildiği iddianamede, kusurlu olduğu ifade edilen Cengiz için 2 - 15 yıl, Mutlu için de 2 - 6 yıl hapis cezası istendi.

 

Ahmet Cengiz'in kusuru bulunmadığına karar verdi

 

Savcılık, Ahmet Cengiz’i cipi ile motokuryeyi fazla yakından ve hızlı gitmekle suçlasa da, mahkeme ölümlü kazada kusuru olmadığı gerekçesiyle ünlü işadamının oğlu için beraat verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Cengiz’in kazada kusuru bulunmadığından beraatine karar verdi.

Mutlu’yu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme bu cezayı da 15 bin 200 lira para cezasına çevirdi. 

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