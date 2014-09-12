Ölümlü iş kazalarında cezalar artıyor, kazasız iş yerlerine ödül geliyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu İş Güvenliği Eylem Planı Toplantısı’nda konuştu. Davutoğlu, "Eğer bir işverenin işyerinde hiçbir kaza olmamışsa onlardan alınan kesintiler alınmayacak. Ama ölümcül bir kaza olmuşsa şimdiki cezalardan çok daha ağır cezalar gelecek" dedi.

Davutoğlu, asansör faciasında ölen bir işçinin babasının Başbakan'a dava açacağı yönündeki haberlere ilişkin 'provokasyon' yorumunda bulunarak "Bu provokasyon üzerine insanlar sokağa dökülüp kayıplar yaşasak bunun kime faydası var" şeklinde konuştu

Davutoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

İş hayatının odağı insandır. Daha önce almış olduğum bir karar çerçevesinde bu üzücü olay ilk toplantıyı çalışma Bakanlığı ile yapma kararına bizi yöneltti. Çalışma Bakanlığı’na bağlı bütün birimlerden bilgi aldım. Geçtiğimiz Bakanlar Kurulu’nda aldığımız karar gereği bir eylem planımız var. Dört ana alana dikkatleri çekmek istiyorum. Birincisi iş güvenliği ile ilgili süreç yönetimi. Bir anda bir kaza ortaya çıkmıyor. Ya da bir anda düzeltilmiyor.

Bu çerçevede bakanlıklar ve kurumlar arasındaki koordinasyonun yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Yetki ve sorumluluk paylaşımını netleştirilmesi gerekiyor. İkincisi, işveren ve işçilerin iş güvenliğini ortak bir değer olarak görmeleri önemli Bir teklifte bulunduk, bir ortak mekanizması kurmak.

Performans ve ehliyet önemli

İkinci önemli alan eğitilmiş insan faktörü. Yasal düzenlemeler çok kapsamlı. Kazaları engelleyecek olan şey performans ve ehliyet.

1 Ocak 2015 itibarıyla mesleki yeterlilik kurumu bütün hazırlıklarını tamamlayıp sertifika verebilecek duruma gelecek. Meslek okullarına, üniversitelerde ilgili bölümlere iş güvenliği dersleri konulacak. Hangi işçi hangi işte uzmansa onun belgesini alacak… Vasıfsız işçi diye bir kavramın kalmaması lazım. Her işyerinde çalışan işçinin sertifikası olacak.

Cezalar artırılacak, kaza olmayan işyeri ödüllendirilecek

Üçüncüsü sosyal duyarlılık ve bilinçlendirme faslı.

İşverenin itibarı esas ise bu itibara zarar veren harcamalardan çekinilmemesi lazım.

Biz de bundan sonra yaptırımları artıracağız ama ödülü de artıracağız.

Eğer bir işverenin işyerinde hiçbir kaza olmamışsa onlardan alınan kesintiler alınmayacak.

Ama ölümcül bir kaza olmuşsa şimdiki cezalardan çok daha ağır cezalar gelecek.

Gittiği yerde çay bile içemez

Denetim elemanı gittiği yerde çay bile içemez. Gittiği yerde oradakilerle herhangi bir yakın ilişki içine giremez.

Kaza olduğunda hemen bir suçlu aramak yerine hepimizi önce o kazanın oluş şekliyle ilgili araştırma yapmalıyız.

'O babanın bana dava açacağı haberi provakasyondur'

Çok üzüldüğüm bir olayı zikretmek isterim. Emekçilerimizin ailelerini aradım hepsi çok gerçekten çok güzel tepkiler verdiler. Bir baba da teşekkür ettikten sonra bu meseleyi birlikte takip edelim diye konuştuk.

Akşam internet sayfalarında okuduk, beni mahkemeye vereceğini söylemiş. Hemen yalanladık. Ben o acılı babaya teşekkür etmek istiyorum. O da çıkıp yalanladı. Şimdi böyle bir diyalog yokken bunu böyle vermenin ne faydası var.

Bu provokasyon üzerine insanlar sokağa dökülüp kayıplar yaşasak bunun kime faydası var. Dördüncü alan ise yasal alan.