Ölümlere tabutlu protesto

Tersane İşçileri Birliği Derneği üyesi yaklaşık 30 işçi, başlarında baretler ile Taksim’den, İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı’na kadar yürüdü. GİSAN Tersanesi’nde 11 Ağustos 2008 günü filikanın test edilmesi sırasında meydana gelen kazada 3 işçinin hayatını kaybetmesini protesto eden işçiler, “Artık ölmek istemiyoruz” yazılı bir pankart açarak, “Tersane işçisi köle değildir” şeklinde slogan attı.



İşçiler, kazada hayatını kaybeden 3 işçinin fotoğrafının yer aldığı, beyaz renkli, üzerinde kanı simgeleyen kırmızı boya bulunan kartondan bir tabutu da yere bıraktı.



“Ağır ve Tehlikeli İşkolu Yönetmeliği uygulansın”, “Taşeronluk sistemi kaldırılsın” ve “Ücretler artırılsın” yazılı dövizler taşıyan grup adına yapılan basın açıklamasında, Alınan tedbirlerin biçimsel olmaktan öteye geçemediği ve sorunu ortadan kaldırmaya dönük bir yaklaşım sergilenemediği savunuldu.



Sorunun kökeninde, kar hırsına bağlı davranışlar nedeniyle ortaya çıkan taşeronluk sisteminin yattığı öne sürülen açıklamada, “Yaşanan bunca ölüme rağmen patronlar halen hiçbir şey olmamış gibi davranmakta, yeni ölümlere davetiye çıkarmaktadır” denildi.



Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i istifaya davet eden grup daha sonra dağıldı.



Bu arada, Boğaziçi Köprüsü’nün Anadolu yakasındaki girişine gelen 1’i kadın 4 kişi, buraya “Tersanelerde cinayetlere son” yazılı bir pankart astı.



Bir dergi adına eylem yaptıkları ve içlerinden 2’sinin üniversite öğrencisi olduğu bildirilen 4 kişi, yolu da araç trafiğine kapatmak istedi. Duruma müdahale eden polis, bu kişileri gözaltına aldı.

