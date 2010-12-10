Ölüme sebebiyet veren polise dava açılamayacak mı?

T24

Teklifin yasalaşmasının ardından işkence yaptığı mahkeme kararıyla ortaya çıkan bir polis aleyhine dahi kişisel olarak tazminat davası açılamayacağı, ancak İçişleri Bakanlığı’nın tazminat ödemesi için mahkemeye başvurulabileceği kaydedildi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Teklifin yasalaşması durumunda Devlet Memurları Yasası’nın 13. maddesinde yapılacak değişiklikle kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı, ancak ilgili kamu kurumu aleyhine dava açabilecek.Buna karşın teklifin, “kişisel kusur iddiasıyla bile olsa bu görevleri yerine getiren personel aleyhine dava açılamaz” düzenlemesini de içermesi nedeniyle, ilgili kamu çalışanı hakkında dava açılması artık imkânsız hale gelecek.