-ÖLÜME PEDAL ÇEVİRDİ RAPALLO (A.A) - 09.05.2011 - İtalya Bisiklet Turu'nun 3. etabında Belçikalı bisikletçi Wouter Weylandt yarış sırasında düşerek hayatını kaybetti. İtalyan devlet televizyon kanalı RAI'nin bildirdiğine göre, yarış sırasında Rapallo kentine yaklaşık 25 km mesafede bisikletinden düşen Weylandt'ın kalbi durdu. Kazanın meydana geldiği yerde görev yapan güvenlik güçlerinin tanıklığına göre, Weylandt'ın sol pedalı yol kenarındaki bir duvara takıldı ve bisikletçi korkunç bir takla attıktan sonra bilincini kaybetti. Çok kan kaybeden 26 yaşındaki profesyonel Belçikalı bisikletçiye, yarışın tıbbi ekibi tarafından kalp masajı yapıldı, ancak kurtarılamadı. Vuelta 2008'de ve Giro 2010'da birer etap kazanan Weylandt, 2006'da profesyonel olmuş, bu yıl da yarışa Leopard takımından katılmıştı.