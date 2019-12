Ölümden sonra yaşam var mı?

Dinesh D’Souza’nın “Ölümden Sonra Yaşam: Kanıt” adlı kitabı büyük yankı buldu. Kitap ölümden sonra da bilincin varlığını sürdürdüğüne dair bilimsel kanıtlar sunmaya çalışıyor.



Amerikalı muhafazakâr siyasi yorumcu Dinesh D’Souza tarafından yazılan “Life After Death: The Evidence” (Ölümden Sonra Yaşam: Kanıt) isimli kitap akademik çevrelerde ve internette büyük tartışma yarattı. Kitabı Amerikan Newsweek dergisinde değerlendiren Jerry Adler şunları yazdı:

“Geçen yıl, küçük oğlum Max’in ölümünden 3 ay sonra kapımı açtım ve basamaklarda bir kelebek gördüm. Daha sonra bu kelebeğin, Brooklyn’in ortasında daha önce hiç görmediğim ‘Doğu kaplan çatalkuyruk’ kelebeği olduğunu öğrendim. Olayın tarihi de hafızama kazındı çünkü o gün doğum günümdü.”



Kelebeğin, “ruh” için yaygın olarak kullanılan bir mecaz olduğunu belirten Newsweek yazarı, yakınlarını kaybetmiş birçok kişinin kelebek gördüklerinde bunu “öteki dünyadan gelen bir mesaj” olarak algıladığını ancak kendisinin buna inanmadığını kaydetti. D’Souza’nın kitabını okuyunca bu anısını hatırladığını belirten Adler, kitapla ilgili olarak şunları yazdı:



“D’Souza’nın kitabı ölümden sonra da bilincin varlığını sürdürdüğüne dair sarsılmaz bilimsel kanıtlar sunmaya çalışıyor. D’Souza’nın iddiasında hayaletler, medyumlar ve azizler aracılığıyla gelen mucizevi tedavilerin rolü yok, bunun yerine kuantum mekaniği, sinirbilimi ve ahlak felsefesinden faydalanılıyor.



D’Souza ölmüş biriyle iletişim kurduğunu ya da kurmayı beklediğini söylemiyor. Bunun yerine insan kalbine yöneliyor ve orada, fedakârlık ve yardımseverliğin altında yatan evrensel ahlak kurallarını buluyor.”



Newsweek, kitapta ölümden sonraki hayatın nerede gerçekleştiğiyle ilgili olarak da “çoklu evrenden” bahsedildiğini belirtti. Buna göre, bazı kuantum teorilerinde de söz edilen çoklu evrende madde farklı bir biçimde varlığını sürdürebiliyor. Kitapta bu durum “Fizikte, öldükten sonra başka alemlerde, şimdikinden farklı vücutlarla yaşamaya devam edebileceğimiz fikrini çürüten bir şey bulunmuyor” diye açıklanıyor.



Delaware Üniversitesi Kuramsal Parçacık Fiziği Profesörü Stephen Barr, “D’Souza, kozmoloji ve sinirbilimi gibi çeşitli dallardaki son keşifler hakkındaki bilgisinden faydalanarak, ölümden sonra yaşam için güçlü bir savunma yapmış” dedi.



Forumların favorisi



“What’s so Great About America”, “What’s So Great About Christianity” gibi çok satan kitapların yazarı olan D’Souza’nın son kitabı internet forumlarının da favorisi konumunda. Forumlarda kitapla ve ölümden sonra yaşamla ilgili yapılan tartışmalarda, “Korkarım ölümden sonra yaşamla ilgili nihai kanıtı görmek için ölmeyi beklememiz gerekiyor”, “Kuantum teorisi bilim dünyasına hiçbir şey ifade etmiyor”, “Aklın ve bilincin vücuttan ayrı olarak varlığını sürdürebilmesinin mantıklı bir yolunu düşünemiyorum” gibi yorumlar yapıldı.