Ölümden emekleyerek kaçtı

Konya’da sırtından vurulan İlyas Ünver 20 metre boyunca emekleyerek bir apartmana sığındı ve ölümden kurtuldu.



Konya’da, ağabeyleri 33 yaşındaki Ali Ünver ve 28 yaşındaki Ramazan Ünver ile, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki İlsay Ünver, olay yerinden yaralı halde emekleyerek uzaklaşmayı başardı. Ünver'in kaçışı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Saniye saniye görüntülendi



Olay, saat 22.00 sıralarında Karatay İlçesi Çifte Merdiven Mahallesi Abdülkadir Erdoğan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen üç kişi, 42 VK 304 plakalı otomobille, iki kardeşiyle birlikte bakkal dükkanı işleten Ali Ünver'in işyerine geldi. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 saldırgan tabancayla, bakkal dükkanında bulunan Ali Ünver ve kardeşleri İlyas ve Ramazan Ünver'e ateş açtı. Ali Ünver, olay yerinde hayatını kaybetti. Ramazan Ünver bakkal dükanında kanlar içinde yığılıp kalırken, sırtından vurulan İlyas Ünver, emekleyerek, işyerinden çıkıp, olay yerinden uzaklaştı. İlyas Ünver, emekleyerek bir apartmana sığınarak, canını kurtardı. İlyas Ünver'in kaçışı, aynı sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası, bakkal dükkanını tam görmediği için saldırı anı görüntülerde yer almadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından hastaneye kaldırılan İlyas ve Ramazan Ünver'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, otomobille kaçan saldırganların, aracı yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yol kenarına terk ettiklerini açıkladı. Polis, 3 saldırganı arıyor.



Ünver kardeşlerin komşuları, Ramazan Ünver'in kısa süre önce bir ev sattığını, evi alan kişilerle arasında alacak-verecek anlaşmazlığı bulunduğunu iddia etti.

