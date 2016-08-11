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Sağlık

Ölümcül üç hastalığa karşı tek bir ilaç geliştirildi

İlacın Güney Amerika, Afrika ve Asya'da görülen birçok hastalığın tedavisinde kullanılacağı bildirildi

11 Ağustos 2016 10:20

İngiliz bilim adamları, her yıl yoksul ülkelerde milyonlarca kişiyi etkileyen üç hastalığın tedavisinde kullanılabilecek tek bir ilaç geliştirdi.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, yaklaşık 3 milyon bileşimin test edilmesi sonucu elde edilen ilacın, parazitlerin neden olduğu chagas, şark çıbanı (layşmanyaz) ve uyku hastalığı için umut ışığı olabileceği belirtildi.


İngiltere'deki York Üniversitesi araştırmacıları, ilacı söz konusu üç öldürücü hastalığa sebep olan parazitlerin benzer yapıya sahip olduğu bulgusundan yola çıkarak elde ettiklerini söyledi.

Bileşimin, etkisi artırılarak aynı anda birçok paraziti öldürebildiğini kaydeden araştırmacılar, ilacın bir an önce hastalara ulaşabilmesi için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Parazitlerdeki proteinlere saldırarak yapılarını bozarken hücrelere zarar vermeyen ilaç, gerekli onaylar alındıktan sonra insanlar üzerinde denenecek. 

Araştırmacılardan Dr. Elmarie Myburgh, ilacı "dünyada ilk kez aynı anda birden fazla parazite etki etme özelliğiyle çok özel bir buluş" olarak niteledi. 

Özellikle Güney Amerika, Afrika ve Asya'da görülen chagas hastalığı, şark çıbanı hastalığı ve uyku hastalığı, her yıl 20 milyon kişiyi etkiliyor ve bunlardan 50 bininin ölümüne neden oluyor. Parazitlerin neden olduğu bu üç hastalık, farklı tür sivrisinekler ve böceklerin ısırmasıyla bulaşıyor. 

Bu hastalıklar için şimdiye kadar geliştirilen ilaçların birçok yan etkiye yol açması ve pahalı olması, tedavi sürecini olumsuz etkiliyor.

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