Ölümcül bakteri bu kez üç küçük çocuğu öldürdü!

T24 - Almanya'da çok sayıda can kaybına sebep olan EHEC bakterisinden dolayı, ilk kez küçük bir çocuk hayatını kaybetti.



Aşağı Saksonya eyaletindeki Celle Belediyesi'nin bir sözcüsü, EHEC'den kaynaklanan hemolitik üremik sendrom (HUS) nedeniyle 2 yaşındaki bir çocuğun bugün yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Cellesche Zeitung gazetesinde yer alan haberde, ölen çocuğun 10 yaşındaki ağabeyi ve babasının da EHEC bakterisi taşımakla birlikte iyileşmeye başladıkları, aileye hastalığın nasıl bulaştığının ise bilinmediği ifade edildi.



Salgın hastalıklar konusunda uzman kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, şimdiye kadar Almanya'da EHEC'den ölen en genç kişinin 20 yaşında olduğu hatırlatıldı.



Almanya genelinde EHEC bakterisinden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi.





