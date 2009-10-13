Ölüm yıldönümü yemeğinde150 kişi zehirlendi

Mersin'in Mut ilçesinde, bir kişinin, annesinin ölümünün birinci yıl dönümü nedeniyle verdiği yemekten 150 kadar kişi zehirlendi

Dere köyünde yaşayan Hıdır Top, annesinin ölümünün birinci yıl dönümü nedeniyle Mevlit okutarak yemek verdi.

Tavuk çorbası ve Keşkek'ten oluşan yemekten yiyen köylülerin, büyük bir kısmında akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti görüldü.

112 Acil Servis ekipleri ve çevre köyden gelen vatandaşların yardımıyla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan 150 kadar kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.