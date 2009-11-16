'Ölüm turisti' ötanazi için kuyrukta

Tuğrul Cankurt, 5 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından kendi bedenine hapsoldu. O da çareyi "ölüm turisti" olmakta buldu. İsviçre'deki bir kliniğe yaptığı ötanazi başvurusu kabul edilen Cankurt, sıra bekliyor.



'Önce mücadele et'



Yıllarca Tunceli başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde resim öğretmenliği yapan 51 yaşındaki Tuğrul Cankurt, 5 yıl önce Polatlı'da trafik kazası geçirdi.



Tam 55 gün yoğun bakımda kaldı, vücudunun yüzde 97'sini kullanamaz hale geldi. Sadece başını, biraz da sağ elini oynatabiliyordu. Ailesi, yaşamını kolaylaştıracak cihazlar almak istedi. Ancak sosyal güvenlik kurumları 2 bin 500 TL'lik yara yapmayan yatağın sadece 90 TL'sini karşıladı. Cankurt, iyileşmeyeceğini öğrenince eşinin "Tıpta bir sürü gelişme var. Önce mücadele et, iyileşmezsen tekrar konuşuruz" demesine rağmen bakıma muhtaç olmanın acısıyla "Ötanazi istiyorum" diye ilan verdi. Böylece tüm dikkatleri üzerine çeken Tuğrul Cankurt'un isteğini İsviçre'de bir klinik kabul etti. 4 Mart'taki başvurudan sonra yazışmalar yapıldı, derneğe üyelik için 200 frank, ötanazi için 6 bin 700 frank ve refakatçi masraflarıyla birlikte 15 bin lirayı bulan para yatırıldı.



Geçen ay klinikten, "Dünyanın birçok yerinden talep var. Ötanazi turizmi yapacağız. Sizin başvurunuz da bu çerçevede değerlendirilerek, gerekli işlemler kısa sürede size bildirilecektir" yazısı geldi.



