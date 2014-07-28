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Dünya
Deutsche Welle

'Ölüm ticareti' uyarısı

Almanya'nın artan silah ticareti, koalisyon liderleri arasında gerginliğe yol açtı.

28 Temmuz 2014 13:02


Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) eleştirdi. Seehofer, Ekonomi Bakanlığı'nı yürüten SPD Genel Başkanı Horst Seehofer'in silah ihracatı izni verilmesinde daha temkinli davranılacağı yönündeki açıklamasını eleştirdi.

"Silah ihracatı konusu koalisyonun tamamını ilgilendirir" diyen Seehofer, "Bu alanda kararlar alınırken ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarlar göz önünde tutulmalıdır. Bir konseptiniz olmaksızın silah ihracatına son verirseniz savunma sanayisinin sorunlarını daha da azdırırsınız" dedi.

Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel ise "Dikkat etmez ve özen göstermezseniz silah ihracatı bir anda ölüm ticaretine dönüşür" uyarısında bulundu. Gabriel, "Silah ihraç ettiğimiz yerlere birkaç yıl sonra barış sağlamaları için Alman askeri göndermek zorunda kalabiliriz. Bu ihtimalin yaşanmamasına dikkat etmeliyiz. Aksi halde Alman askeri Alman silahıyla karşı karşıya kalır" dedi.

Gabriel'e 'çifte standart' suçlaması

Geçen ay açıklanan "2013 savunma ürünleri ihracatı raporu"na göre, Almanya'da Hür Demokrat Parti ile Hrıstiyan Birlik partilerinden oluşan bir önceki koalisyon döneminde onaylanan silah ihracatı dörtte bir oranında artarak 5 milyar 850 milyon euroya yükseldi. Ancak silah ihracatının yaklaşık üçte ikisinin NATO ve AB dışında kalan Katar, Cezayir gibi insan hakları durumunun kaygı verici olduğu ülkelere yapılması eleştiri topluyor.

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu da Gabriel'e "çifte standart" suçlamasında bulunmuştu. Kuruluş, Gabriel'in bakan olduğu 2014 yılının ilk dört aylık döneminde üçüncü ülkelere yapılan savunma ürünleri ihracatının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 128 milyon euro dolayında arttığını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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