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Dünya

Ölüm tehditleri alan karikatürst süresiz izinli

22 Nisan 2010 18:03

T24- Çizdiği karikatürler İslam dünyasında rahatsızlık yaratan ve ölüm tehditleri alan Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard, "güvenlik gerekçesiyle" çalıştığı gazete Jyllands-Posten tarafından süresiz izne çıkarıldı.
     Kurt Westergaard (75) yaptığı açıklamada, "bunun emekliye sevk edilmeye çok benzeyen zorunlu bir tatil olduğunu" belirtti.
     Çalışmaya "çok istekli olduğunu" söyleyen Westergaard, artık "istemeye istemeye" emekli olmayı beklediğini kaydetti.
     Westergaard, evinde bir Somalilinin suikast girişimine maruz kalmıştı. (aa)

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