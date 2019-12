-Ölüm tacirine en az 25 yıl hapis NEW YORK (A.A) - 03.11.2011 - New York federal mahkemesinin suçlu bulduğu Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'un en az 25 yıl hapis cezası alması bekleniyor. "Ölüm taciri" olarak anılan, başrolünü Nicolas Cage'in üstlendiği "Savaş Tanrısı" filminin esin kaynağı da olan Bout, savcılığın yönelttiği dört iddiada da suçlu bulundu. Amerikan vatandaşlarını ve devlet adamlarını öldürme ile uçak düşürme planı yapmaktan suçlu bulunan Bout'un, bu suçlar için en az 25 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Cezayı 8 Şubat 2012'de açıklayacak olan mahkemenin, silah kaçakçısını ömür boyu parmaklıklar arkasında tutabileceği de belirtiliyor. Bout, yaklaşık 20 yıl ordulara, isyancılara ve teröristlere silah sağlamakla suçlanıyor. Eski Sovyet hava subayı olan Bout, hava kargo şirketi kurarak, ticarete atıldı, ancak filosundaki Antonovlarla Afrika'dan çiçek getirmek yerine, Afrika'ya silah taşıdı. Bout, eskiden subay olarak görev yaptığı, savaşların hakim olduğu bu kıtada kalaşnikoflardan ağır silahlara kadar çok sayıda silah için alıcı bulmakta zorlanmadı. 2008 sonunda Bout, Amerikalı ajanların tuzağına düşerek, Tayland'da yakalandı. Bout, Amerikalıları öldürmek isteyen Kolombiyalı militanlar olarak kendilerini tanıtan ajanların her isteklerini yerine getirme sözü verince tutuklandı. Amerikan vatandaşlarını öldürme planı yaptığı gerekçesiyle Bout hakkında ABD'de dava açıldı. Tayland silah tacirini 2010 yılında ABD'ye iade etti. ABD Adalet Bakanı Eric Holder, Bout'un suçlu bulunmasıyla ilgili olarak, "Bugün, en büyük silah kaçakçılarından biri kirli geçmişinin hesabını veriyor" dedi.