Ölüm raporunu yazan doktor konuştu

T24 - Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin ölümüne nefes alma merkezinin felç olmasının neden olduğu bildirildi.



Kaddafi'nin ölüm raporunu hazırlayan doktor Ebu Bekir Trayna, Alman Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, ağır kafa yaralanmasının beyin kanamasına neden olduğunu, beyindeki nefes almayı kontrol eden merkezin baskılanması sonucu da Kaddafi'nin nefes almasının durduğunu belirtti.



Ağır kafa yaralanmasına bir merminin mi yoksa şarapnelin mi sebep olduğunu bilmediklerini ifade eden Trayna, yara girişinin oldukça küçük olduğunu, mermi veya şarapnel parçasının ise bulunamadığını kaydetti.



Kaddafi'nin cesedini beklediğinden çok daha iyi bir durumda bulduğunu anlatan Trayna, ne kaburga kırıklarına ne de yoğun morluklara rastladığını belirtti.

Oğluyla aynı gün öldü



Kaddafi, 20 Ekim Perşembe günü saklandığı yer olan memleketi Sirte'nin Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) birliklerinin eline düşmesinden kısa bir süre sonra yakalanmıştı.



Sirte'nin üç kilometre batısındaki bir anayolun altındaki drenaj borusunda saklanırken ele geçirilen Kaddafi, kimliği belirsiz bir muhalif tarafından infaz edilmişti. Kaddafi'nin otopsi raporunda, karnına ve başına aldığı kurşun yaralarından dolayı öldüğü belirtilmişti.



Kaddafi'nin kendisi gibi Sirte'de bulunan oğlu Mutassım, aynı gün girdiği çatışmada UGK birlikleri tarafından öldürüldü. Kaddafi, oğlu Mutassım ve eski savunma Bakanı Ebu Bekir Yunus Cebr, cenazeleri Misrata kentinde dört gün halka sergilendikten sonra çölde gizli bir yere gömüldü.





