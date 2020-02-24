Ölüm orucundaki tutuklu Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında tahliye kararı verildi.

Adli Tıp Kurumu’nun verdiği “Cezaevinde kalamaz” raporunun arından İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla tahliye edilen Gökçek hakkında yurt dışı yasağı ve ev hapsi kararı verildi.

Grup Yorum da resmi Twitter hesabından, Gökçek'e tahliye kararı verildiği duyurularak, "Grup Yorum üyesi yoldaşımız İbrahim Gökçek Adli tıp kurumunun 'hapishanede kalamaz' raporu vermesi üzerine tahliye edildi. Tüm halkımızı Silivri Hapishanesi önüne İbrahim Gökçek'i sahiplenmeye çağırıyoruz." dendi.

Grup Yorum üyeleri ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt yöneticiliği’ suçlamalarından yargılanıyor.

Geçen hafta kurumda muayene edilen Gökçek hakkında rapor hazırlayan Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi, 21 Şubat tarihli raporunda, yaklaşık 1.90 boyundaki Gökçek’in 46 kiloya düştüğünü belirterek hapishanede kalamayacağını.

Bu raporun ardından Gökçek’in avukatları mahkemeye dilekçe vererek tahliye talebinde bulundu. Talep bugün karara bağlandı ve İbrahim Gökçek’in tahliyesine hükmedildi.

Grup Yorum üyeleri, İdil Kültür Merkezi'nin basılmaması, grup üyelerinin arananlar listesinden çıkarılması, konser yasaklarının kaldırılması, açılan davaların düşürülmesi ve tutuklu müzisyenlerin serbest bırakılması talepleriyle yaptıkları ölüm orucu eylemlerine devam ediyorlar. Açlık grevi eylemini 199. gününde ölüm orucuna çeviren İbrahim Gökçek’in eylemi 252. gününde. Açlık grevini 213. gününde ölüm orucuna dönüştüren Helin Bölek’in eylemi de 250. gününde.