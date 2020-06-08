Ölüm orucundaki avukatlar Timtik ve Ünsal için Adalet Bakanlığı'yla görüşüldü: Ölümler olmamalı

Adil yargılanma talebiyle 5 Şubat’ta başladıkları açlık grevini 5 Nisan’da ölüm orucuna çeviren tutuklu avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın durumuyla ilgili Adalet Bakanlığı’nda görüşme yapıldı.

Eski CHP milletvekili ve hukukçu Hüseyin Aygün, Ankara Barosu’ndan avukatlar Doğan Erkan ve Ertuğrul Cem Cihan ile beraber bugün ölüm orucundaki avukatların durumuyla ilgili Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüştü.

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Aygün görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Adalet Bakanlığı’ndaki görüşmemiz az evvel bitti. Aytaç ve Ebru’nun sağlık durumları, Yargıtay 16. CD elindeki dosyadaki usuli ve esaslı hukuka aykırılıklar, ölüm orucunun nasıl bitirileceği hususlarını aktardık. Not aldılar, ‘ölümler olmamalı’ dediler. Bilginize..” dedi.

Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın bulunduğu ÇHD üyesi avukatlar bürolarına yapılan polis baskını sonucu gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tahliye edilen avukatlar hakkında tahliye kararından 24 saat geçmeden tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti. Tahliye edilen 6 avukat serbest bırakılmalarından bir gün sonra yeniden tutuklandı. Kısa bir süre sonra ise tahliye kararı veren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin görev yerleri değiştirildi.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti, 18 avukata “örgüt üyeliği” ve “örgüt yöneticiliği” iddialarıyla toplam 159 yıl 1 ay 30 gün hapis cezası verdi. Avukat Ebru Timtik “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 13 yıl 6 ay, avukat Aytaç Ünsal ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

159 yıllık hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından 15 Ekim 2019'da onandı. Dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, dosyayı 1 Haziran'da incelemeye aldı.