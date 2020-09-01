Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal'dan Bakan Soylu'ya: Sahip çıkanları baskılamak için açıkça yalan söylüyorsunuz!

Adil yargılanma talebiyle başladığı ölüm orucunun 212. gününde olan avukat Aytaç Ünsal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazdığı mektupta, "Bir konuda haklısınız; Avukat Ebru Timtik'in, onurlu hukukçuların, İstanbul Barosu'nun sizin temsil ettiğiniz hiçbir değerle ilgisi yoktur! Dosyada dahi olmadığını bilmenize rağmen Savcı Selim Kiraz'dan bahsetmişsiniz. Etki yaratmaya çalışıyorsunuz. Sahip çıkanları baskılamak için açıkça yalan söylüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Soylu, ölüm orucunun 238. gününde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılmasına tepki göstererek, "Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosuna asanları şiddetle kınıyorum. İstanbul Barosuna da yazıklar olsun, İstanbul Barosunun yöneticilerine de yazıklar olsun" demişti.

"Neden serbest bırakmadınız cenaze törenini?”

Ünsal, hayatını kaybeden Ebru Timtik’in fotoğrafının İstanbul Barosu’na asılmasına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya açık mektup yazdı. binaet'in aktardığına göre Ünsal mektubunda şu ifadeler yer verdi:

“Açıklamalarınızı, bizi elbirliğiyle kapattığınız hastane hücresinde izledim. Heyecanlanmışsınız yine. Korkmuşsunuz. Savunmaya geçmişsiniz. Diyorsunuz ki, ‘Terör örgütü mensuplarının fotoğrafını baroya asanların bu toprakların değerleriyle ilgisi yoktur.’ Peki gerçek buysa neden bu kadar heyecanlandınız? Neden cenaze töreninden bile korktunuz? Katılanlara gaz ve su sıktırmanızın nedeni neydi? Avukat Ebru Timtik'in bu topraklarla bir ilgisi yoksa nasıl olsa kimse katılmazdı cenazesine. Neden serbest bırakmadınız cenaze törenini?”

"Sahip çıkanları baskılamak için açıkça yalan söylüyorsunuz"

Aytaç Ünsal’ın mektubu şöyle devam etti:

“Bir konuda haklısınız; Avukat Ebru Timtik'in, onurlu hukukçuların, İstanbul Barosu'nun sizin temsil ettiğiniz hiçbir değerle ilgisi yoktur!

“Dosyada dahi olmadığını bilmenize rağmen Savcı Selim Kiraz'dan bahsetmişsiniz. Etki yaratmaya çalışıyorsunuz. Sahip çıkanları baskılamak için açıkça yalan söylüyorsunuz. Doğru, onların yalancılıkla bir ilgileri yok. Onların komploculukla bir ilgisi yok!

“Ebru Timtik'in kardeşi Avukat Barkın Timtik'e hapishanede size bağlı jandarma cenazeye katılmasına izin vermedi. Refakatçim olan annem ve babam haftalardır hastane hücresinde benimle beraber tutsaklık yaşıyor. Analara, kardeşlere, eşlere böyle bir zulüm yapılıyor. Doğru, onurlu avukatların bu zalimlikle bir ilgisi yok! Neresinde var Anadolu'nun bu zulüm? Yalan, komplo, terör nerede var?

“Yunus Emre'de, Pir Sultan'da, Dadaloğlu'nda, Köroğlu'nda kimde var böyle değerler?

“Avukat Ebru Timtik ve adalet için mücadele eden onurlu hukukçular haklıyı, doğruyu ve adaleti temsil ediyor. Ve bugün fiziki olarak ne kadar güçlü olsanız da gerçekte sadece bir avuçsunuz. Farkındayım, bunun paniğini yaşıyorsunuz.

"Mafyavari zorbalıklarınızla İstanbul Barosu'nu tehdit etmekten vazgeçin"

“Fakat artık tehditleriniz, mafyavari zorbalıklarınızla İstanbul Barosu'nu tehdit etmekten vazgeçin. Boşuna uğraşmayın, ne yaparsanız yapın milyonların adalet çığlığını bastıramayacaksınız!”

Avukat Aytaç Ünsal, Adli Tıp Kurumu’nun “hapishanede kalamaz” raporuna rağmen tahliye edilmeyerek hastaneye sevk edilmişti. Halen pandemi hastanesi de olan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tutuluyor. Ölüm orucunun 212. Gününde.

Erdoğan, 'avukatlıktan men'e işaret etti

Öte yandan bugün adli yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılmasına tepki göstererek, "Israrla açlık grevini sürdüren bir avukatın ölümü üzerine İstanbul Barosu binasına asılan pankartın şehidimizin kemiklerini sızlatmanın ötesinde anlamları olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Diğer kurumlarda terör örgütleriyle böyle içli dışlı olan kişiler nasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği bana göre tartışılmalıdır" diyen Erdoğan "İnşallah önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.