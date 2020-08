Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal: Yargıtay neyi bekliyor?

Ölüm orucunun 165. gününde olan tutuklu avukat Aytaç Ünsal, ölüm orucunun 196. günündeki avukat Ebru Timtik için kamuoyuna not gönderdi. Ünsal, “Elbirliğiyle onun canına can olun! Telefonla, faksla, sokakta ve her mecrada sorun onlara. Yargıtay neyi bekliyor?” dedi.