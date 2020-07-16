Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal: Yargıtay neyi bekliyor?

Ölüm orucunun 165. gününde olan tutuklu avukat Aytaç Ünsal , ölüm orucunun 196. günündeki avukat Ebru Timtik için kamuoyuna not gönderdi. Ünsal, “Elbirliğiyle onun canına can olun! Telefonla, faksla, sokakta ve her mecrada sorun onlara. Yargıtay neyi bekliyor?” dedi.

bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan Ünsal, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan meslektaşı Timtik için çağrıda bulundu. Timtik'in 40 kilonun altına düştüğünü belirten Ünsal'ın gönderdiği not şu şekilde:

“Avukat Ebru Timtik ölüm orucunun bugün 196. gününde 6 ayı geçin süredir aç. Artık ağzında soluk borusuna kadar inen iltihaplı yaralar olduğunu biliyoruz. Dilinde şişme oluştuğunu biliyoruz. Yutkunamıyor, su içmekte, nefes almakta zorlanıyor.

“Ben onun içemediği su olurum, alamadığı nefes olurum. Canımdan can gönderiyorum ona... 40 kilonun altına düşmüş, Munzur karacaları, ceylanları kadar kalmış şimdi bedeni. Bu vatanın değerli avukatını, güzel insanını elbirliğiyle öldürmek istiyorlar.

“Elbirliğiyle onun canına can olun! Telefonla, faksla, sokakta ve her mecrada sorun onlara... Yargıtay neyi bekliyor?”

Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu’ndan 20 avukatın yargılandığı davada mahkeme 20 Mart 2019’da karar vermiş, avukatların 18’i toplam 159 yıl 2 aylık hapse mahkum olmuştu. Davada Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal da 10 yıl 6 ay hapse mahkum oldu. Adil yargılanma talebiyle başladıkları açlık grevini ölüm orucuna çevirdiler.

Dosya şu anda Yargıtay 16. Ceza Dairesinde inceleme aşamasında. Avukatlar, Yargıtay’ın kararı bozarak yeniden yargılama yapılmasına ve tahliyelerine hükmetmesini talep ediyor.

Yargıtay hapis cezalarını onarsa ne olacak?

Ünsal’ın eşi, avukat Didem Baydar da bianet’e yaptığı açıklamada, avukatların yargılandığı dosyanın incelendiği Yargıtay’ın adli tatil bitmeden karar verecekleri bilgisini edindiklerini ancak adli tatilin 20 Temmuz Pazartesi günü başladığını ve henüz ortada bir karar olmadığını söyledi.

Avukat Baydar, Yargıtay’ın adli tatil sırasında da nöbetçi heyetle karar verebileceğini ancak tatil sonunun beklenerek sürüncemede de bırakılabileceğini ifade etti:

“Ölüm orucundaki avukatların durumları bu kadar kötüyken kararı daha fazla bekletmeleri sıkıntı yaratır. Aytaç çok zayıfladı, geceleri uyandığını, sesinin kesilir gibi olduğunu anlattı. Ebru da bir süredir konuşmakta zorlanıyor.”

Peki, Yargıtay hapis cezalarını onarsa ne olacak? Avukat Baydar, bu durumda ölüm orucu kararının tekrar tartışılıp konuşulabileceğini, avukatların ve adalet mücadelesinin geldiği noktaya göre bir karar verileceğini söyledi ve ekledi: “Ama önce Yargıtay’ın karar vermesi gerekiyor, olumlu veya olumsuz bir an önce karar çıkması gerekiyor.”

Didem Baydar bugün 82. Adalet Nöbeti için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde olacak ve orada da “Dosyamız 1 hazirandan beri Yargıtay’ın önünde. 46 gündür Yargıtay kararını açıklamıyor. Neden? Geçip giden her gün, Ebru ve Aytaç’ın ömründen gidiyor! Yargıtay dosyamızı bozmak için, kararını açıklamak için hala neyi bekliyor?” diye soracak.

Ne olmuştu?

ÇHD davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başladı.