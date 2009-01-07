Ölüm nedeni sara nöbetiymiş

John Travolta’nın oğlu
Jett’in ölüm sebebinin sara nöbeti olduğu bildirildi. Cenaze evi
görevlisi, yapılan otopsiden sonra 16 yaşındaki Jett’in ölüm sebebinin
nöbet olduğunun anlaşıldığını söyledi.
Travolta ailesinin
doktorunun da otopsi sırasında bulunduğu, otopsi sonucunun “durumda suç
unsuru olmadığı için” resmen açıklanmayacağı belirtildi. Jett’in
cesedi, Bahama adalarındaki evlerinin banyosunda cuma sabahı
bulunmuştu. Ailenin avukatları da Jett’in, bilinç kaybına yol açan
majör epilepsi nöbetinden mustarip olduğunu ve birkaç yıldır ilaç
kullandığını açıkladı.