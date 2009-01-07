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Yaşam

Ölüm nedeni sara nöbetiymiş

John Travolta’nın oğlu Jett’in ölüm sebebinin sara nöbeti olduğu bildirildi.

07 Ocak 2009 02:00

John Travolta’nın oğlu Jett’in ölüm sebebinin sara nöbeti olduğu bildirildi. Cenaze evi görevlisi, yapılan otopsiden sonra 16 yaşındaki Jett’in ölüm sebebinin nöbet olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Travolta ailesinin doktorunun da otopsi sırasında bulunduğu, otopsi sonucunun “durumda suç unsuru olmadığı için” resmen açıklanmayacağı belirtildi. Jett’in cesedi, Bahama adalarındaki evlerinin banyosunda cuma sabahı bulunmuştu. Ailenin avukatları da Jett’in, bilinç kaybına yol açan majör epilepsi nöbetinden mustarip olduğunu ve birkaç yıldır ilaç kullandığını açıkladı.

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