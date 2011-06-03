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Dünya

‘Ölüm Meleği’ hayatını kaybetti

130 umutsuz hastaya ötenazi yardımında bulunan Dr. Jack Kevorkian, 83 yaşında hayatını kaybetti.

03 Haziran 2011 03:00

T24 - 130 umutsuz hastaya ötenazi yardımında bulunan Dr. Jack Kevorkian, 83 yaşında hayatını kaybetti. 

Kurtulma ihtimali bulunmayan ağır hastaların ölümüne yardımcı olduğu için"Ölüm Meleği" olarak anılan Dr. Jack Kevorkian, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kevorkian'ın yakın arkadaşı avukat Mayer Morganroth, geçen ay zatürre ve böbrek rahatsızlığından hastaneye yatan Kevorkian'ın Michigan eyaleti William Beaumont Hastanesi'nde öldüğünü bildirdi.  

Kevorkian'la yakında taburcu olduktan sonra iyileşme seanslarına girmeyi planladıklarını anlatan Morganroth, Kevorkian'ın ölürken, Johann Sebastian Bach dinlediğini belirtti 

130 umutsuz hastaya ötenazi yardımında bulunan, " birinci-ikinci derece cinayet" suçlarından 8 yıl hapis yatan ve 2007'de serbest kalan Kevorkian, Al Pacino tarafından sinemada canlandırılmıştı. 



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