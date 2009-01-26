Ölüm kuyularının açılması için dilekçe verdiler

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nden 47 kayıp yakını, kayıpların BOTAŞ kuyularına atıldığı iddialarına ilişkin kuyuların açılması talebinin yer aldığı dilekçeleri, Silopi Cumhuriyet Savcılığı'na iletilmek üzere Şırnak Barosu'na verdi.



"Karakutu: Ergenekon`un karanlık ismi Tuncay Güney" isimli kitapta Silopi İlçe idari sınırları içinde yer alan BOTAŞ Askeri Tesisleri`nde JİTEM tarafından 1990’lı yıllarda öldürülen çok sayıda kişinin asitle yakıldıktan sonra gömüldüğü yönündeki iddiaların ardından hareket geçen Şırnak Barosu, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına kuyuların açılması talebiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Başvuruya olumlu yanıt veren savcılık, BOTAŞ Askeri Tesisleri yakınında bulunan kuyuların açılmasına karar vermişti. Bunun üzerine Şırnak Barosu soruşturmanın derinleştirilmesi için 1990'lı yıllarda konuya ilişkin bilgi sahibi olan mağdur ailelerin kendilerine başvurmasını istemişti.



Bu gelişmelerin ardından Silopi'de bir araya gelen 47 kayıp yakını, BOTAŞ kuyularının açılması talebiyle hazırladıkları dilekçeyi Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere Şırnak Barosu'na verdi. Baro avukatları Aziz Tokay, Şavaş Tanış ve Hüsnü Kaplan, 47 kayıp yakınının dilekçelerini yarın Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'na vereceklerini belirtti.



Babası Nadir Becel'in Cizre'ye bağlı Kocatepe (Bazizke) Köyü'ndeki evinden Cizre Tabur Komutanı Süleyman Yüzbaşı tarafından aldığını belirten Nasime Nayici, "Bir daha haber alamadık. Babamın cesedinin yıllardır nerede olduğu konusunda bilgi verilmesini istiyoruz. Kayıplarımızın bulunmasını ve faillerinin açığa çıkarılmasını istiyoruz. Bu davanın takipçisi olacağız" dedi.



Ağabeyi Mehmet Acar'ın 1994 yılında Cemal Yüzbaşı döneminde JİTEM elemanları ve itirafçı olan Abdulhakim Güven ve Bedran tarafından evden gözaltına alındığını belirten Reşit Acar, "O dönem bunlar birlikte karanlık işler yapıyorlardı. Ağabeyimi herkesin gözü önünde aldılar. Herkes bu durumu biliyor. Ağabeyimi aradığımız sıralarda da BOTAŞ kuyuları yakınlarında birçok kafatası ve iskeletleri gördük. Bunları kimse gizleyemez" dedi. BOTAŞ kuyularının açılması halinde yüzlerce insan cesedinin çıkacağını söyleyen Acar, "Biz de kayıplarımızın bulunması için bu kuyuların açılmasını istiyoruz. Bu kişiler hakkında davacıyız bunlar en ağır şekilde yargılanmalıdır" dedi.

