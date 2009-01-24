Ölüm kuyuları işleme alındı

Urfa'nın Viranşehir ilçesinde Süleyman Yıldırım, Silopi Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak, kaybedilen ve kuyuya atıldığı öne sürülen kardeşi Fethi Yıldırım'ın cenazesinin bulunmasını istedi. Yıldırım'ın dilekçesi savcılık tarafından işleme konuldu.



Silopi Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Süleyman Yıldırım, kardeşi Fethi Yıldırım'ın cenazesinin bulunmasını istedi.



14 yıldır kayıp olan kardeşinin kemiklerinin bulunması için suç duyurusunda bulunduğunu belirten Yıldırım, "Silopi'de Botaş kuyuları, kimsesizler mezarlığı ve Sinan Tesisleri'nin kuyularının içinde kimsesizlerin cesetlerinin olduğunu öğrendim. Bende kardeşimin cesedine ulaşmak için savcılığa bir dilekçe ile başvurumu yaptım. Kardeşim 5 Ocak 1994 tarihinden bu yana kayıp, Abdulkadir Aygan'ın ifadeleri üzerine kardeşimin öldürüldüğünü öğrendim. Aygan, kardeşimi 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım tarafından, 1 Ocak 1994 günü Viranşehir Özal Mahallesi Yükseller Tesisleri arkasında bulunan evden alındığı, Diyarbakır'da Jitem'e getirilen Fethi Yıldırım, Saraykapı'da sorgulandıktan sonra kaybedildiğini, Karaçalı köyünden Hani ilçesine giden toprak yoldan 2-3 kilometre gidince yol hafif tepelik bir yerden geçiyor, orada yolun sol yanı batı tarafına gömüldüğünü söylemişti. Ben de bu itiraflardan yola çıkarak kardeşimin cesedine ulaşmak istedim. Ayrıca bir çok gazete çıkan haberlerde de kardeşimin nereye gömüldüğü yazılıyor" dedi.



Süleyman Yıldırım, daha önce birçok yere dilekçeyle başvurduklarını fakat bir türlü muhatap bulmadıklarını belirterek, dilekçesinin kabul edilmesinin kendisini çok sevindirdiğini belirtti.



Kayıplar Ergenekon'la birleştirilsin



Süleyman Yıldırımın avukatı Nuşirevan Elçi ise, şu anda faili meçhule giden kişilerin yakınlarının Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğunu, fakat başsavcı izinde olduğunu için resmi işlemlere tam başlanmadığını belirtti.



Elçi, kuyuların açılmasını talep edeceklerini belirterek, "Eğer kuyularda cesetler çıkarsa davacı olacağız ve davanın devam eden Ergenekon davası kapsamına alınmasını isteyeceğiz" diye konuştu.

