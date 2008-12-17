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Ölüm kuyuları açılıyor

Savcılık, Tuncay Güney'in, "Güneydoğu'da kaçırılanlar atılıyordu" dediği kuyularla ilgili, baronun yaptığı suç duyurusunu işleme aldı.

17 Aralık 2008 02:00

Savcılık, Tuncay Güney'in, "Güneydoğu'da kaçırılanlar atılıyordu" dediği kuyularla ilgili, baronun yaptığı suç duyurusunu işleme aldı.

Tuncay Güney'in 1990'lı yıllarda JİTEM tarafından öldürülen pek çok kişinin asitle yakıldıktan sonra Silopi'de bulunan BOTAŞ Tesisleri'ne ve Cizre- Silopi güzergâhındaki bazı noktalara açılan kuyulara gömüldüğü yönündeki iddiaları ile ilgili Şırnak Barosu'nun suç duyurusunu, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı işleme aldı.

Süreç sonunda savcılık kuyuların açılması yönünde karar verebilir. Tuncay Güney, Faruk Aslan'ın hazırladığı "Karakutu: Ergenekon'un Karanlık İsmi Tuncay Güney" adlı kitapta 1990'lı yıllarda JİTEM tarafından öldürülen pek çok kişinin asitle yakıldıktan sonra söz konusu kuyulara atıldığını öne sürmüş ve "Veli Küçük'ün ekibi ve JİTEM'cilerin kullandığı mekânlar buralarıydı.
Net adres olarak, Habur Sınır Kapısı'na giderken Mardin'in eski ilçesi Cizre'den sınıra yakın yerde solda karşına bir tesis çıkar, askerler koruyordur. Orayı kazarsan çok ceset çıkar" demişti.

Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, alınan kararı "Bu durum bizi umutlandırdı. Şırnak genelinde şu ana kadar bizde kayıtlı 66 kayıp bulunmaktadır.

İHD: 385 kayıp var

Bu faili meçhullerin aileleri, yakınlarının 15-20 yıldır ölüp ölmediğini tam olarak bilmiyor" sözleriyle değerlendirdi. İHD Diyarbakır Şube Başkanı Av. Muharrem Erbey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bin 385 kayıp insanın olduğunu belirterek, "Bu resmi kayıtlardır. Ancak, gayri resmi 2 bini aşkındır" dedi.

İHD Başkanı Erbey, Silopi yakınlarındaki BOTAŞ kuyularına heyet olarak gidip inceleme yapacaklarını da söyledi. Savcılığın kuyuların açılması yönünde karar vermesi durumunda cesede rastlanırsa kimlik tespiti için DNA testi yapılıp yapılmayacağı da cesetlerin durumuna göre belli olacak.
Asitle yakıldıktan sonra gömüldüğü iddia edilen cesetlerin tamamen erimiş olması durumunda DNA testi yapılamayacağı belirtildi. Adli Tıp uzmanları, "Asit miktarını artırdıkça cesetlerde önce yumuşak dokular, ardından kemikler kısa sürede erir" diyor.

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