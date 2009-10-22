'Ölüm helikopterinde 139 defa arandı' haberine yazılı cevap











NTV, Taraf gazetesinin yaptığı yazılı açıklamada suçlamalara cevap verdi.

Doğuş Yayın Grubu tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:





"NTV, spekülasyona dayalı bir haberle itham altında bırakılmıştır.

Bu andan itibaren de helikopterin akıbetini öğrenebilmek için merhumlara ait cep telefonları, Haber Merkezi editör ve muhabirleri tarafından aranmaya başlamıştır.





NTV, kazanın ardından merhumların telefon kayıtlarını inceleyen adli makamlara bu bilgileri ve aramaların yapıldığı tüm haber merkezi telefon numaralarını zaten vermiştir.





NTV, gazetecilik ilkelerine dayanmadan yapılan, bu nedenle kasıtlı olduğu her halinden belli bu haberin sorumluları hakkında gerekli yasal işlemlere de başvuracaktır.





Kamuoyuna duyurulur."





Taraf gazetesinin 'Ölüm helikopterinde 139 defa arandı' başlıklı haberi:





Cesedine dört günde ulaşılabilen BBP lideri Yazıcıoğlu’nun, helikopteri havalanır havalanmaz NTV santralinden 139 kez arandığı ortaya çıktı. Muhsin Yazıcıoğlu’nun Kahramanmaraş’ta öldüğü olayın kaza mı yoksa suikast mı olduğu günlerce tartışıldı. Taraf çok önemli yeni bilgilere ulaştı. Pilot ile İHA muhabirinin NTV santralinden toplam 150 kez arandığı biliniyordu. Aynı santralden Yazıcıoğlu, helikopterin havalanmasından kazaya kadar geçen sürede tam 139 kez, yanında bulunan BBP Sivas İl Başkanı ile yardımcısı da defalarca aranmış. Yazıcıoğlu’ndaki çağrıların hepsinin süresi sıfır saniye olarak gözüküyor. Helikopter düştükten sonra ise aramalar kesiliyor. Taraf’ın bilgisine başvurduğu telekomünikasyon sektöründe görevli iki mühendis, manyetik alan yaratılıp helikopterin düşürülmüş olabileceğini söyledi





Türkiye, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişinin ölümüne neden olan helikopter kazasını günlerce konuştu. Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit beldesindeki kazanın ardından devletin dört gün boyunca bulamadığı enkaza, Döngel köylüleri ulaşmıştı.





Olayın kaza mı, suikast mi olduğu hâlâ tartışılırken, Taraf konuyla ilgili çok tartışılacak yeni bilgilere ulaştı. Kazada yaşamını yitirenlerin telefon dökümlerine göre helikopter havalanır havalanmaz başta Yazıcıoğlu olmak üzere helikopterdeki dört kişinin telefonu NTV santralinden yüzlerce defa saniye aralıklarıyla arandı. Telefonu aranmayan tek kişi helikopterde olduğu bilinmeyen Murat Çetinkaya isimli BBP’li. Uzmanlar, bu aramalar nedeniyle oluşan manyetik alanın helikopterin düşmesine sebep olabileceğini ileri sürüyor.





Garip telefon trafiği





Taraf’ın ulaştığı telefon dökümlerine göre BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun telefonu, helikopter havalanır havalanmaz NTV’nin santralinden her beş saniyede bir aranmaya başlandı. Saat 14:36’dan itibaren başlayan aramalar kaza anına kadar sürüyor ve Yazıcıoğlu’nun telefonu tam 139 defa aranıyor. Kazadan sonra ise aynı santralden Yazıcıoğlu’nun telefonuna sadece iki arama var. Kaza sonrası saat 15:52’deki aramayı, 20:19’daki son arama takip ediyor. NTV santralinden kaza sonrası aranan bir başka isim olan BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ’ın telefonu da saat 15.00’de helikopter havadayken 33 saniye içerisinde tam dört kez aranıyor. Kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri İsmail Güneş de aynı santral tarafından 113 kez aranmış. Saat 14:34’te başlayan aramalar, 18:58’de bitiyor. Aramalarda dikkati çeken ise, tıpkı Yazıcıoğlu’nun cep telefonunda olduğu gibi, helikopter havalanır havalanmaz 10 saniyede bir gerçekleşen aramaların kazanın ardından neredeyse kesilmesi. Kaza anına kadar 90 kez aranan Güneş, kazadan sonra NTV telefonundan yalnızca 23 kez aranıyor. Helikopter pilotu Kaya İstektepe’nin telefonu da NTV santralinden helikopterin havalanmasıyla birlikte 37 kez aranıyor. Saat 14:55’te başlayan aramalar 18:58’de bitiyor. Helikopterin düştüğü saate kadar İstektepe bazen dakikada üç, bazen de dört kez aranıyor.





Manyetik alan iddiası





Telekomünikasyon ve ulaşım sektöründe görevli iki mühendise, NTV santralından yapılan ve sıfır saniye görünen yüzlerce telefon aramasının ne anlama geldiğini sorduk. Belgeleri ve arama kayıtlarını gösterdiğimiz her iki mühendis de, aramaların manyetik bir alan yaratmak için yapıldığını iddia etti. Mühendislere göre “Helikoptere daha önceden bir çip yerleştirildi. Telefon aramalarıyla elektro manyetik bir alan oluşturuldu ve helikopterin GPS ve yükseklik göstergesi olan Altimetre cihazları bozuldu. Bu nedenle helikopter pilotu Kaya İstektepe olduğundan daha yüksekte uçtuğunu zannederek, dağların üzerinde uçtuğunu düşünüyor ve hızla dağa çarpıyor.” Olaydan sonra hazırlanan raporda kaza anında havanın çok sisli olduğu ve helikopterin dağa 150-200 km hızla çaptığı açıklanmıştı.

Hava ulaşım sektöründe görevli mühendisin bu konuyla ilgili başka bir iddiası daha var: Sisli bir havada önünü göremeyen pilotun bu hızla uçması imkânsız. GPS ve Altimetre elektromanyetik bir alan oluşturularak bozulduğu için, İstektepe’nin önündeki hız göstergesi de bozuktu. Dağı aştığını düşündü, bu hızla çarptı.”





NTV yetkilileri ise Taraf’a ‘O gün haber için bu aramaların yapılmadığını” söyledi.





Kazadan altı saat sonra çalan cep telefonunu kim açtı





Kazayla ilgili hazırlanan Adlî Tıp Raporu’nda helikopterdeki beş kişinin çarpma anında, İsmail Güneş’in ise altı saat içinde öldüğü belirtilmişti. Ancak telefon dökümlerine göre kazada çarpma anında öldüğü belirtilen Yüksel Yancı’nın telefonuyla kazadan altı saat sonra iki defa görüşme yapıldı. Bu aramalardan birinde 15, diğerinde de 17 saniyelik görüşme yapılıyor. Aynı numaradan Saat 22:46’dan başlayıp, 23:04’te biten 10 arama daha yapılıyor ve birileri telefona cevap veriyor. Bu sırada İsmail Güneş’in hayatta olduğu ve telefona cevap verdiği düşünülürse, herkesin ölmüş olduğu 21.30’dan sonra Yancı’nın telefonuna kimin cevap verdiği sorusu akla geliyor Yancı o saatte hayatta ise Adlî Tıp, nasıl öldüğüne dair rapor hazırladı?

Taraf, kazadan sonra Yüksel Yancı’nın cep telefonunu arayan tüm numaraları aradı. Bu numaraların bir kısmı şu an kapalı, bir kısmı ise Yancı’yı tanıyan köylüler. Taraf‘ın ulaştığı köylüler, konuyla ilgili konuşmak istemiyor. Gerekçeleri ise daha önce bu konuyla ilgili kendilerine bazı telefonların gelmesi ve telefonda kimle görüştüklerinin sorulması. İsminin açıklamasını istemeyen bir köylü kadın Yancı’yı aradığını, 15 saniye bir kişiyle görüştüğünü ancak sesin kötü gelmesinden dolayı görüştüğü kişinin Yancı olup olmadığını bilmediğini söyledi.





Kayseri Valisi Bilici’yi kim yanılttı





Kazanın ardından olayı soruşturmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, kaza sonrası Kayseri Valisi Mehmet Bilici’nin, BBP’nin o zamanki Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Topçu’ya yaptığı ve onun da kamuoyuna aktardığı açıklamayı da inceledi. Komisyon, konuyla ilgili Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek’in ifadesine başvurdu.





Haberin kendilerine ulaşması ile ifadesinde, bilgiyi İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Dursun isimli Emniyet amirinin geçtiği teyide muhtaç bir istihbari bilgi notundan öğrendiğini söyleyen Çelikbilek, Emniyet Amirinin de bilgiyi kendilerine ismini açıklayamayacağı gizli bir elemandan aldığını söylediğini, ifade etmiş. Çelikbilek, Kahramanmaraş Emniyet’inden Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne çekilen teyide muhtaç istihbarat bilgisinin buradan Kayseri İstihbarat Şube Müdürü’ne, oradan İl Emniyet Müdürü’ne, oradan da Kayseri Valisi’ne aktarıldığını da sözlerine ekliyor.





Kazanın ardından Vali Bilici, Topçu’yu arayarak, ‘Muhsin Yazıcıoğlu’nun yaşadığı, ayağının kırık olduğu ve Kayseri Devlet Hastanesi’ne getirilmek üzere yola çıktığı’ bilgisini vermişti. Topçu da bu haber üzerine basın toplantısı düzenleyerek bu yanlış bilgiyi tüm Türkiye ile paylaşmıştı.