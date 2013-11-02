T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ölüm havada yakaladı

Roma-Kuveyt seferini yapan uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine İstanbul'a indi. Pakistan uyruklu yolcunun hayatını kaybettiği anlaşıldı

02 Kasım 2013 09:35

Roma-Kuveyt seferini yapan uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine İstanbul'a indi. Yapılan incelemede 49 yaşındaki yolcunun uçak havadayken hayatını kaybettiği anlaşıldı.

 

Kuveyt Havayolları'na ait yolcu uçağı, Roma'dan kalkış yaptıktan bir süre sonra Pakistan uyruklu Hussain Akbar (49) adlı yolcunun rahatsızlanması üzerine, Atatürk Havalimanı hava kontrol kulesiyle irtibata geçti.

Tıbbi zorunluluk nedeniyle kuleden iniş izni isteyen pilot, onayın gelmesinin ardından uçağı Atatürk Havalimanı'na indirdi.

Uçak havadayken hayatını kaybettiği anlaşılan Akbar'ın cenazesi, gerekli işlemlerin yapılmasından sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Uçak, tekrar Kuveyt'e hareket etti.

ETİKETLER

uçakkuveytistanbuliniş yaptıyolcurahatsızlandıhavadayken öldüroma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24