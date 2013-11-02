Ölüm havada yakaladı

Roma-Kuveyt seferini yapan uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine İstanbul'a indi. Yapılan incelemede 49 yaşındaki yolcunun uçak havadayken hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Kuveyt Havayolları'na ait yolcu uçağı, Roma'dan kalkış yaptıktan bir süre sonra Pakistan uyruklu Hussain Akbar (49) adlı yolcunun rahatsızlanması üzerine, Atatürk Havalimanı hava kontrol kulesiyle irtibata geçti.
Tıbbi zorunluluk nedeniyle kuleden iniş izni isteyen pilot, onayın gelmesinin ardından uçağı Atatürk Havalimanı'na indirdi.
Uçak havadayken hayatını kaybettiği anlaşılan Akbar'ın cenazesi, gerekli işlemlerin yapılmasından sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Uçak, tekrar Kuveyt'e hareket etti.