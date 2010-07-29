Ölüm döşeğindeki hastayla ilişkiye girdi

T24- İngiltere'de Birmingham Heartlands Hastanesi'nde yaşanan skandal sağlık dünyasını şok etti. Rebecca Bayliss adlı 29 yaşındaki hemşirenin, hastanenin organ nakli için sırada bekleyen kritik durumdaki bir hastasıyla cinsel ilişkiye girdiği ve ilişkilerinin üç ay boyunca sürdüğü ortaya çıktı.



Kalp ve ciğer nakline ihtiyaç duyan hastanın kimliği gizli tutulurken, İngiliz basınınında "Hasta A" olarak adlandırıldı."Hasta A", olayın ortaya çıkmasının ardından araştırmacılara, ilişkilerinin "iyileşme sürecine yardımı olmadığını" söylediği öğrenildi.

Salı günü yapılan duruşmanın ardından hemşire Bayliss hastasıyla ilişkiye girdiği için suçlu bulundu ve 12 ay işten uzaklaştırma cezası aldı.

Hemşireyle ilişkiye girdiğini kabul eden "Hasta A", "Yaşadıklarım kesinlikle iyileşme sürecime yardımcı olmadı" sözleriyle durumunu açıkladı.



