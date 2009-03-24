Ölüm döşeğinde cinayet itirafı idam getirebilir

ABD'de 58 yaşındaki bir adam geçirdiği felcin ardından ölüm döşeğinde 32 yıl önce işlediği cinayeti itiraf etti, ancak mucize eseri iyileşmeye başlayınca polis tarafından tutuklandı.



Oklahoma'da yaşayan James Brewer adlı adam, hasta yatağında son nefesini vermeye hazırlanırken, yanına çağırdığı polis memurlarına 1977'de komşusu Jimmy Carroll'ı öldürdüğünü itiraf etti.



Vicdanını rahatlatmış şekilde ölümü beklemeye başlayan Brewer, kısa süre sonra iyileşince polis tarafından tutuklandı.



Polis dedektifleri, Brewer'ın Carroll'ı eşini baştan çıkarmaya çalıştığı gerekçesiyle öldürdüğünü, olayın ardından da yaşadığı eyaleti terkettiğini ve cinayetin bugüne kadar çözülemediğini belirtti.



Brewer'ın mahkemede suçlu bulunması halinde idama mahkum edilebileceği bildirildi.