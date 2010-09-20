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ÖLÜM CEVİZ KIRARKEN GELDİ NİKSAR (A.A)

20 Eylül 2010 14:35

-ÖLÜM CEVİZ KIRARKEN GELDİ NİKSAR (A.A) - 20.09.2010 - Tokat'ın Niksar ilçesinde, freni patlayan otomobilin bir evin önünde oturan kadınlara çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ordu'nun Kumru ilçesinden Niksar'a gelen Hasan Ö. (64) yönetimindeki 60 NC 974 plakalı otomobilin freni, Şair Emrah Mahallesi Şehit Albay Ertuğrul İşeri Caddesi'nde patladı. Freninin tutmadığını fark eden sürücü Hasan Ö,  bir virajı döndükten sonra önüne çıkan tekerlekli sandalyeli kişiye çarpmamak için yolun sol tarafındaki kavak ağacına yöneldi. Kavak ağacına çarptıktan sonra savrulan otomobil, bir evin önünde ceviz kıran Sadakat Özcan (72), Fatma Cazır (30) ve Fadime Önçil'e (50) çarptı.  Aracın çarptığı kadınlardan Sadakat Özcan olay yerinde, Fatma Cazır ise kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralanan Fadime Önçil de Niksar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü Hasan Ö. ile otomobilde bulunan Hüsne Y, Ahmet U. ve Ayşe T. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil sürücüsü Hasan Ö. gözaltına alındı.

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