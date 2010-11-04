T24- 2010 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Perulu yazar Mario Vargas Llosa, ödülü kazanmanın hayatını değiştirdiğini, ancak yazma şevkini değiştirmediğini söyledi.





Son romanı Keltler'in Rüyası'nın tanıtım turları kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Nobel ödüllü Mario Vargas Llosa, yapılan mülakat tekliflerinden bunaldığını, hergün yaptığı işlerinin artık altüst olduğunu ifade etti. Llosa, buna rağmen yazmaya ve konuşmaya devam edeceğini belirterek, "Bu yüce bir tutku. Ölüm beni kalemim elimdeyken bulacak" dedi.



Nobel kazanmanın hedefleri arasında bulunmadığını vurgulayan Llosa, "Niyetim, birilerinin daha önce yaptığı ve benim hayatımı değiştirdiği gibi, okunabilecek güzel romanlar yazmaktı" diye konuştu.







Llosa'nın yeni romanı "El Sueno del Celta"da (Keltler'in Rüyası), 20. Yüzyılda yaşayan İrlandalı siyasetçi Roger Casement'ın hayatını konu aldığı belirtti.

Kısaca Llosa'nın hayatı:



Mario Vargas Llosa, 28 Mart 1936'da Peru'nun Arequipa şehrinde dünyaya geldi. Orta sınıf bir ailenin tek çocuğu olan Llosa'nın ailesi henüz O doğmadan ayrılık kararı aldı ve ünlü yazarın doğumunun bir kaç ay ardından boşandı.



Küçük bir çocuk iken annesi ile Bolivya'ya taşınan yazarın çocukluğu orada geçti. Yazar 10 yaşında babası ile ilk kez görüşene kadar onu ölmüş olarak biliyordu.



Din ağırlıklı eğitim veren Colegio Salesiano'da okuduktan sorna babası O'nu Lima'da Prado Askeri okuluna gönderdi. Llosa, yazarlık hayatına askeri okulun son yıllarında amatör gazetecilik yaparak başladı.



1953'te Lima'da San Marcos üniversitesi'ne kayıt olan yazar hukuk ve edebiyat eğitimi aldı.



Llosa'nın yayınlanan ilk eseri 1952'de basılan "İnkanın Kaçışı" adlı oyundu. Ardından çeşitli dergilerde öyküleri yayınlandı. Gazetecilik ve televizyonculuk yaptı. "Cuadernos de Composiction" ile "Literatura" dergilerinin yayın kadrosunda yer aldı. 1959-1966 arasında Paris'te yaşadı. İlk romanı "Kent ve Köpekler" 1963'de yayınlandığında büyük ilgi gördü ve birçok dile çevrildi.



Llosa, üç yıl Londra'da yaşadı. King's College London'da Latin Amerikan Edebiyatı dersleri verdi.

1969'da ABD'de Washington Üniversitesi'nde ders verdi. 1970'te Barselona'ya yerleşti. 1974'te Lima'ya döndü.

1990'da Demokratik Cephe'nin adayı olarak katıldığı Peru başkanlık seçimlerinde başarılı olamadı. Latin Amerikalı yazarların en tanınmış ve ustalarındandır. Halen eşi ve üç çocuğuyla birlikte Avrupa’da yaşıyor.