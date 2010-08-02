Ölüleri mezardan kaldıracağına ABD’den gelip oy kullan

T24 - MHP lideri Bahçeli, Fethullah Gülen'in referandumda "mezarda bulunanlar da kalkıp 'evet' oyu kullansın" şeklindeki açıklamasına "12 Eylül'de ABD'den gelip oy kullanması daha hayırlı olur" sözleriyle yanıt verdi.



MHP lideri Devlet Bahçeli, “İmkan olsa mezardakileri bile kaldırarak referandumda evet oyu kullandırmak lazım” açıklamasında bulunduğu belirtilen Fethullah Gülen’e tepki gösterdi. “Sayın Fethullah Gülen ölüleri mezardan kaldırıp oy kullandıracağına ABD’den gelerek 12 Eylül’de oy kullansın” diyen Bahçeli, hükümete de son günlerde Barış ve Demokrasi Partisi’nce (BDP) dile getirilen ‘bayrak’ ve ‘özerk alanlar oluşturulması’ yönündeki çıkışlarla ilgili soruşturma açıp açmayacaklarını sordu. Bahçeli, Başbakan Erdoğan’dan da eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile yaptığı Dolmabahçe görüşmesini açıklamasını istedi.



Geceyi kentteki Anemon Oteli’nde geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli, sabah erken saatlerde Manisa Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Cengiz Ergün ile görüştü. Belediye önünde mehter takımı eşliğinde karşılanan Devlet Bahçeli için 3 koyun kurban edildi. Bahçeli, MHP’li Başkan Ergün’ün makamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Üç bilinmeyenli denklem



Türkiye’de son günlerde üç bilinmeyenli denklem yaşandığını belirten Bahçeli, “Bu üç bilinmeyen denklemin çözüm bekleyen birincisi; Sayın Başbakan ile eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın İstabul’da Dolmabahçe görüşmeleri diye siyasi hayatımıza girmiş olan görüşmeyi açıklamalarıdır. İkincisi ise; hepinizin de hemşehrisi olan değerli bir siyaset adamı olarak kabul gören Sayın Bülent Arınç beyefendiye yapılmak istendiği iddia edilen suikast ve sonrasında aranan Özel Harp Dairesi kozmik alanında yapılan aramalarda ne gibi sonuca ulaşılmıştır? Üçünçüsü; Sayın Başbakan’ın açılım diye nitelendirdiği, bizim ise yıkım projesi olarak ifade ettiğimiz projenin hangi aşaması demokatik özerkliktir ve bu aşamaya nasıl gelinmiştir? Bunun açıklanmasını istiyorum” dedi.





'Özerklik talebine soruşturma açacak mısınız'



Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “1 Ağustos 2009 tarihinde İçişleri Bakanı ve bazı aydın geçinenlerin müşterek olarak başlattıkları toplantılarla başlayan açılım ve yıkım projesinin hangi aşaması demokratik özerkliktir? Demoktratik özerlik aşamasına ulaşılmış mıdır? Bundan sonra bir takım kişilerin çok sakat düşüncelerini kamuoyuyla paylaştığı ve bayrak safsatasıyla özerk bölge oluşturma safsatası bunun sonucu mudur? Bayrak ile özerk alanlar oluşturma açıklamaları yapılmasına ne gibi önlem alacaklardır? Her konuda hukuk yönü ile büyük kovuşturmalar açtıran bu iktidar bu özerk cumhuriyet girişimine ne gibi soruşturma açacak. Üç büyük bilinmeyenin çözümü aynı zamanda AKP’nin de çözümü olacaktır. 12 Eylül’den sonra sarsılmış bir AKP, muhtemel bir genel seçimde de tepetaklak aşağıya gidecektir.”





Fethullah Gülen'e tepki gösterdi



Fethullah Gülen’in “İmkan olsa mezardakileri bile kaldırarak referandumda evet oyu kullandırmak lazım” yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine de Devlet Bahçeli, “Son yıllarda cemaat ve tarikat liderlerinin siyasete çok yoğun bir şekilde karıştığına şahit olmaktayız. Sayın Fettullah Gülen ölüleri mezardan kaldırıp oy kullandıracağına, ABD’den gelerek 12 Eylül’de oy kullanması daha hayırlıdır diye düşünüyorum” görüşünü dile getirdi.



MHP lideri Bahçeli, daha sonra karayoluyla Manisa’nın Turgutlu İlçesi’ne hareket etti.





