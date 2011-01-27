Ölüleri için yas tutuyorlar

T24 - Penguenler, yavrularının ölümü üzerine toplu yas tutuyor.





Daily Mail gazetesinin haberine göre, Fotoğrafçı Daniel J. Cox tarafından Antarktika'nın buzlu tundrasında çekilen fotoğraflarda, "İmparator Penguenlerin" yere yüzüstü yatarak toplu halde yas tuttukları görülüyor.







Kutuptan kutba giderek 25 senedir fotoğraf çeken Cox, yavrularının ölümü üzerine tıpkı insanlar gibi yas tutan imparator penguenlerin durumunun "yürek parçalayıcı" olduğunu söyledi. Cox, penguenlerin buz üzerinde yavrularının ölüsünü bulmak için dalgın ve başıboş vaziyette dolaştıklarını söyledi.

Cox, penguen yavrularının neden öldüğünün bilinmediğini, bunun açlıktan veya hava koşullarından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.



