T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ölü sayısı 274’e yükseldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma’daki maden faciasında ölenlerin sayısının 274’e yükseldiğini açıkladı.

15 Mayıs 2014 01:36


Soma'da bir basın açıklaması yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, maden faciasında ölenlerin sayısının 274'e yükseldiğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız TSİ 22:10'da yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki önceden de tahmin ettiğimiz gibi cansız bedenlerine ulaştık ve çıkardık. Dört saatlik bir hazırlık sürecimiz var. Saat 02:00 itibariyle yeniden çalışmalara başlayacağız” dedi.

Arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerde 500'ü aşkın kişinin çalıştığını ve onların sağlığını da düşünmek zorunda olduklarını kaydeden Yıldız, dinlenme arasının ardından saat 02:00'da başlayacak çalışmaların sabaha kadar süreceğini belirtti. Bakan, iki zorlu bölgenin kaldığını ve çalışmaların perşembe günü tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

196 kişinin cenazesinin ailelerine teslim edildiğini bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, “Zaman aleyhimize işliyor” diye konuştu. Taner Yıldız, yangının çıkış nedeninin trafo mu başka bir etken mi olduğunun, içerideki tüm işçiler çıkarıldıktan sonra çalışma yapacak teknik heyetin raporu sonrasında ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise şu an hastanelerde tedavi gören 61 yaralı olduğunu ve aralarında ciddi hayati tehlike arz eden bir vaka bulunmadığını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

EnerjiTabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız SomaTabii Kaynaklar Bakanı Taner YıldızTabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız TSİYıldızTabii Kaynaklar BakanıBakanı Mehmet MüezzinoğluDeutsche Welle Türkçe DW/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24