Ölü sayısı 274’e yükseldi



Soma'da bir basın açıklaması yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, maden faciasında ölenlerin sayısının 274'e yükseldiğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız TSİ 22:10'da yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki önceden de tahmin ettiğimiz gibi cansız bedenlerine ulaştık ve çıkardık. Dört saatlik bir hazırlık sürecimiz var. Saat 02:00 itibariyle yeniden çalışmalara başlayacağız” dedi.

Arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerde 500'ü aşkın kişinin çalıştığını ve onların sağlığını da düşünmek zorunda olduklarını kaydeden Yıldız, dinlenme arasının ardından saat 02:00'da başlayacak çalışmaların sabaha kadar süreceğini belirtti. Bakan, iki zorlu bölgenin kaldığını ve çalışmaların perşembe günü tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

196 kişinin cenazesinin ailelerine teslim edildiğini bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, “Zaman aleyhimize işliyor” diye konuştu. Taner Yıldız, yangının çıkış nedeninin trafo mu başka bir etken mi olduğunun, içerideki tüm işçiler çıkarıldıktan sonra çalışma yapacak teknik heyetin raporu sonrasında ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise şu an hastanelerde tedavi gören 61 yaralı olduğunu ve aralarında ciddi hayati tehlike arz eden bir vaka bulunmadığını açıkladı.