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Dünya

Ölü sayısı 163'e yükseldi, 100 kişi kayıp ZANZİBAR (A.A)

10 Eylül 2011 17:55

-Ölü sayısı 163'e yükseldi, 100 kişi kayıp ZANZİBAR (A.A) - 10.09.2011 - Hint Okyanusu'nda Tanzanya'ya bağlı turistik Zanzibar'ın iki büyük adası arasında bir feribotun sefer yaptığı sırada batmasının ardından 163 kişinin cesedi bulunurken, 100 civarında kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Tanzanya'ya bağlı yarı özerk ve Müslüman Zanzibar takımadalarının yetkilileri, Unjuga ve Pemba adaları arasında sefer yapan geminin kaza sırasında 600 yolcu taşıdığını belirterek, şimdiye kadar 163 kişinin cesedinin bulunduğunu kaydetti.  Yetkililer, korkunç kazada 325 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Önemli miktarda pirinç ve başka yükler taşıyan MV Spicy Islander isimli feribotun yolcularının büyük bölümünü Ramazan Bayramı tatilinden dönen Pemba adası sakinlerinin oluşturduğu belirtildi.

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