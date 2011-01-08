-ÖLÜ KUŞLAR BU KEZ KANADA'YA YAĞDI QUEBEC CİTY (A.A) - 08.01.2011 - Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec City'nin batısında küçük bir kasaba olan St. Augustin-de-Desmaures'de 80 adet ölü kuş bulunduğu açıklandı. Quebec Doğal Kaynaklar Bölümü Sözcüsü Nicolas Begin, kasabadaki çiftliklerden birinden gelen ihbar üzerine gittikleri bölgede, çiftçilerle 80 adet ölü kuş topladıklarını söyledi. Kuş ölümleri ile ilgili çalışma başlattıklarını kaydeden Begin, kuşlar üzerinde laboratuvar testleri ve doğal ortam araştırmaları yapılacağını ifade etti. Montreal'deki McGill Üniversitesi Doğalhayat Biyologlarından David Bird, olayla ilgili hergün binlerce telefon aldıklarını belirterek," kuş ölümlerinin, İncil'le ya da kıyametle alakası yok. Uzaydaki yaratıkların işi de değil. Kuşlardaki ölüme, kontrolden çıkmalarına neden olacak aşırı bir korku, coşku ya da heyecanın neden olduğu kanaatindeyiz. Ancak her ne olursa olsun, insanların paniğe kapılmalarına gerek yok" dedi.